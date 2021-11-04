  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【文字設計】本土字體設計師創「空明朝體」　 成功眾籌逾500萬

商業 18:30 2021/11/04

分享：

入行12年的他，曾在英國Dalton Maag、美國Monotype等字體公司工作，亦曾參與過騰訊字體等設計項目。直到去年，他踏入事業瓶頸期，對自己的前路感到迷惘。因此在今年初決定要放手一搏，與兩位造字匠人張堅強和馮景祥，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」。

閱讀書籍、看到街道招牌、甚至在電腦打字時，有否想像過字體的由來？這些字體都是來自字體設計師們一筆一劃的設計，重複不下數百次勾捺撇畫所構成。字體設計師與我們息息相關，但關注的人卻不多。入行12年的字體設計師許瀚文坦言，在商業掛帥的香港，要堅持在這行業發展並非易事。但他從未放棄，今年更自立門戶，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」，同時推出鑽研超過6年的繁體中文字型「空明朝體」。

【疫市營商】本地長衫設計師走出框框　設大碼長衫及拼布設計

【疫市營商】NFT成藝術新趨勢　「香港設計‧授權支援計劃」加入NFT元素助本地設計師發展

在理工大學修讀視覺傳達設計系的許瀚文，就學時開始察覺到同學因為中文字型欠缺美感，所以一般會避開中文字體設計，而轉向用其他語言如日文字型，令他不禁反思並探究如何改善問題。惟當時要踏入字體設計行列並非易事，他解釋，不少從業者都相當低調，加上過往提到設計，大眾都可能只會聯想到時裝設計及平面設計，根本沒有渠道可以找到機會，去了解字體設計行業。

考耐性 曾參與設計騰訊字體

不過，許瀚文坦言自己幸運，機緣巧合下在大學三年級遇上師傅柯熾堅，畢業後就在他帶領下，踏入字體設計的行列。他笑言，入行的第一步也不容易，當時並非可以立刻進行創作，而是要先作無數的練習，許瀚文提到，當學徒首半年一直重複畫筆劃，像是「景」字中的直勾，會被批評筆勾太緊，需要一直練習。他表示：「要做字體設計師，其實會用上許多時間，一定要好有耐性，不少年輕人就因為看不到前景而選擇離開。」

談到「耐性」，許瀚文也直言這是字體設計師的首要條件，全因想設計一套字型需一至兩年以上才能完成。相比一般平面設計師，一個項目的工作時間，大約只需一兩個月，字型設計的規模更大、耗時更久，再加上漢字的工作量更繁複，字型設計要更長時間的細心打磨，「一套中文大概16,000字，平均每顆字粒需半至一小時設計，是一門講求時間與細心的學問。」

入行12年的他，曾在英國Dalton Maag、美國Monotype等字體公司工作，亦曾參與過騰訊字體等設計項目。直到去年，他踏入事業瓶頸期，對自己的前路感到迷惘。因此在今年初決定要放手一搏，與兩位造字匠人張堅強和馮景祥，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」，並同時在網上眾籌平台發起集資活動，推出鑽研超過6年的「空明朝體」。許直言，如果是次眾籌失敗，已打算要轉行，但幸好大眾反應熱烈，為他再次打上一枝強心針。

最後成功眾籌逾500萬港元，據資料顯示，近5,000位贊助人中，超過8成來自台灣。許瀚文指出，香港人對於未完成的產品會有一定的戒心，未必願意投資到他們身上，「在香港要做文化發展，哪有這麼容易！」雖則如此，但他依然盼望香港人可以多留意自己本地文化，讓本地設計師可以獲得更多的關注。

    點擊圖片放大

保持工匠精神 遇困仍堅持

在面對種種問題和困難下，許瀚文坦承自己在年輕時，曾因為創作未能完全得到其他人認同，而有所介懷，也曾多次想過放棄，不過每一次都因為想到自己的「使命感」，而選擇繼續堅持。

他把自己比喻為工匠，並認為自己是提供工具給其他設計師使用。當看到使用者滿意並享受，他就會從中得到動力和滿足感。與此同時，作為土生土長的香港人，他坦言：「很希望有屬於香港人的字體，可以揚名海外，更希望可以透過文字，將香港文化宣揚出去。」

香港節奏急促　字體筆劃較搶眼

事實上中文字體從不乏字型，而是字型中欠缺美感。對此許瀚文就表示，香港字體有其獨特之處，香港字體筆劃較突出搶眼，輪廓清晰明快，像是反映了香港節奏急促的形象，也承載了香港舊時代情懷和香港獨有文化特色。

他也提到，台灣設計師曾表示「香港的字體設計比較起台灣的圓滑可愛，更具攻擊性，非常有香港的感覺。」許瀚文補充指，香港字體融入中西合壁的特色，把中文字體以西方角度去設計。

【創業兵團】年輕設計師創珠寶首飾品牌　採3D打印技術製作

記者：黃顯晴

相關文章

【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
2021/09/15
【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
【疫市營商】本地動畫製作公司多綫發展　原創IP角色系列增曝光
2021/09/09
【疫市營商】本地動畫製作公司多綫發展　原創IP角色系列增曝光
【創業兵團】南韓17歲時裝品牌行政總裁　年銷售額逾900萬
2021/09/08
【創業兵團】南韓17歲時裝品牌行政總裁　年銷售額逾900萬
【奧海城】家長支持兒童創作　奧海城邀兒童當顧問設計宣傳活動　一手包辦策劃及銷售
2021/09/03
【奧海城】家長支持兒童創作　奧海城邀兒童當顧問設計宣傳活動　一手包辦策劃及銷售
【創業兵團】本地手錶代理品牌　引入冷門高質產品
2021/08/05
【創業兵團】本地手錶代理品牌　引入冷門高質產品

你可能感興趣

【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
15:49 2021/09/15
【初創發圍】設計平台Canva估值突破3000億　躋身全球5大初創
【疫市營商】本地動畫製作公司多綫發展　原創IP角色系列增曝光
15:15 2021/09/09
【疫市營商】本地動畫製作公司多綫發展　原創IP角色系列增曝光
【創業兵團】南韓17歲時裝品牌行政總裁　年銷售額逾900萬
14:53 2021/09/08
【創業兵團】南韓17歲時裝品牌行政總裁　年銷售額逾900萬
設計師 設計 文娛藝術 閱讀 行業 騰訊

上一篇文章

【餐飲業回暖】中式餐館第三季食肆收益升61.6%　業界預計第四季表現更好

下一篇文章

【職場機遇】港燈技術員培訓計劃　明年預期招聘5至6人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】闊別兩年　第8屆香港美食嘉年華養生、秋冬產品大增
【疫市營商】闊別兩年　第8屆香港美食嘉年華養生、秋冬產品大增
【供應鏈危機】港口堵塞有望解決？　貨櫃滯留罰款措施開始見效
【供應鏈危機】港口堵塞有望解決？　貨櫃滯留罰款措施開始見效
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】第二輪電子消費券到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【展覽復甦】香港美食嘉年華再現葵涌　多種美食等你帶回家
【展覽復甦】香港美食嘉年華再現葵涌　多種美食等你帶回家
【疫市開店】ABC Bakery每月吸金數十萬元　1年內連開5店
【疫市開店】ABC Bakery每月吸金數十萬元　1年內連開5店
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
【安心出行】食飯睇戲都要掃「安心出行」？　5 招減低私隱外洩風險
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款