【文字設計】本土字體設計師創「空明朝體」　 成功眾籌逾500萬

▲ 入行12年的他，曾在英國Dalton Maag、美國Monotype等字體公司工作，亦曾參與過騰訊字體等設計項目。直到去年，他踏入事業瓶頸期，對自己的前路感到迷惘。因此在今年初決定要放手一搏，與兩位造字匠人張堅強和馮景祥，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」。

閱讀書籍、看到街道招牌、甚至在電腦打字時，有否想像過字體的由來？這些字體都是來自字體設計師們一筆一劃的設計，重複不下數百次勾捺撇畫所構成。字體設計師與我們息息相關，但關注的人卻不多。入行12年的字體設計師許瀚文坦言，在商業掛帥的香港，要堅持在這行業發展並非易事。但他從未放棄，今年更自立門戶，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」，同時推出鑽研超過6年的繁體中文字型「空明朝體」。

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在理工大學修讀視覺傳達設計系的許瀚文，就學時開始察覺到同學因為中文字型欠缺美感，所以一般會避開中文字體設計，而轉向用其他語言如日文字型，令他不禁反思並探究如何改善問題。惟當時要踏入字體設計行列並非易事，他解釋，不少從業者都相當低調，加上過往提到設計，大眾都可能只會聯想到時裝設計及平面設計，根本沒有渠道可以找到機會，去了解字體設計行業。

考耐性 曾參與設計騰訊字體

不過，許瀚文坦言自己幸運，機緣巧合下在大學三年級遇上師傅柯熾堅，畢業後就在他帶領下，踏入字體設計的行列。他笑言，入行的第一步也不容易，當時並非可以立刻進行創作，而是要先作無數的練習，許瀚文提到，當學徒首半年一直重複畫筆劃，像是「景」字中的直勾，會被批評筆勾太緊，需要一直練習。他表示：「要做字體設計師，其實會用上許多時間，一定要好有耐性，不少年輕人就因為看不到前景而選擇離開。」

談到「耐性」，許瀚文也直言這是字體設計師的首要條件，全因想設計一套字型需一至兩年以上才能完成。相比一般平面設計師，一個項目的工作時間，大約只需一兩個月，字型設計的規模更大、耗時更久，再加上漢字的工作量更繁複，字型設計要更長時間的細心打磨，「一套中文大概16,000字，平均每顆字粒需半至一小時設計，是一門講求時間與細心的學問。」

入行12年的他，曾在英國Dalton Maag、美國Monotype等字體公司工作，亦曾參與過騰訊字體等設計項目。直到去年，他踏入事業瓶頸期，對自己的前路感到迷惘。因此在今年初決定要放手一搏，與兩位造字匠人張堅強和馮景祥，創立設計公司「KOWLOON TYPE九龍活字」，並同時在網上眾籌平台發起集資活動，推出鑽研超過6年的「空明朝體」。許直言，如果是次眾籌失敗，已打算要轉行，但幸好大眾反應熱烈，為他再次打上一枝強心針。

最後成功眾籌逾500萬港元，據資料顯示，近5,000位贊助人中，超過8成來自台灣。許瀚文指出，香港人對於未完成的產品會有一定的戒心，未必願意投資到他們身上，「在香港要做文化發展，哪有這麼容易！」雖則如此，但他依然盼望香港人可以多留意自己本地文化，讓本地設計師可以獲得更多的關注。

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保持工匠精神 遇困仍堅持

在面對種種問題和困難下，許瀚文坦承自己在年輕時，曾因為創作未能完全得到其他人認同，而有所介懷，也曾多次想過放棄，不過每一次都因為想到自己的「使命感」，而選擇繼續堅持。

他把自己比喻為工匠，並認為自己是提供工具給其他設計師使用。當看到使用者滿意並享受，他就會從中得到動力和滿足感。與此同時，作為土生土長的香港人，他坦言：「很希望有屬於香港人的字體，可以揚名海外，更希望可以透過文字，將香港文化宣揚出去。」

香港節奏急促 字體筆劃較搶眼

事實上中文字體從不乏字型，而是字型中欠缺美感。對此許瀚文就表示，香港字體有其獨特之處，香港字體筆劃較突出搶眼，輪廓清晰明快，像是反映了香港節奏急促的形象，也承載了香港舊時代情懷和香港獨有文化特色。

他也提到，台灣設計師曾表示「香港的字體設計比較起台灣的圓滑可愛，更具攻擊性，非常有香港的感覺。」許瀚文補充指，香港字體融入中西合壁的特色，把中文字體以西方角度去設計。

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記者：黃顯晴