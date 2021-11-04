澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動

澳洲4歲女童克萊奧·史密斯上月中與家人露營時離奇失蹤，當局更懸紅100萬澳元尋人。澳洲警方18日後於一間屋救出克萊奧，並拘捕一名涉嫌綁架她的男子，案情至今仍撲朔迷離。澳媒引述其鄰居指，這名男子在克萊奧失蹤期間曾作出反常舉動。

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克萊奧（Cleo Smith）10月16日跟隨家人，在西澳西北部的Quobba Blowholes營地露營。但克萊奧卻連人帶睡袋失蹤。外界一開始以為克萊奧只是走失，但搜尋多日仍不過，西澳警方更懸紅100萬澳元（約580萬港元）希望民眾提供綫索。

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直至周三（3日）凌晨，警方於沿海城鎮Carnarvon破門進入一間房屋，發現孤身在屋内的克萊奧。而這間屋距離克萊奧的寓所只有幾分鐘路程。

警方其後拘捕一名涉嫌綁架克萊奧的36歲男子，而克萊奧一家事發前並不認識這名男子。

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澳媒引述這名男子的鄰居指，他們事發前曾目睹這名男子離奇前往超市購買尿片，但當時沒有深究為何他會買兒童用品。據悉，這名男子的屋内更曾經傳出孩子的哭聲，但沒有將這件事聯繫到克萊奧失蹤一事。

澳媒拍攝到這名男子頭部包紮著綳帶坐上救護車的片段，指另一名囚犯得悉這名男子被拘留的原因，所以襲擊男子頭部。

克萊奧獲救後，她的母親在社交媒體Instagram發布了一張女兒的照片，宣告女兒已安全回家。警方表示尚未安排向克萊奧問話，希望給予她更多時間。

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責任編輯：鄭錦玲