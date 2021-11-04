【美國收水】聯儲局本月啟動減買債計劃　一文看清各界對收水看法（不斷更新）

聯儲局尚未將加息納入討論的一部分，而且寬鬆的貨幣環境將持續一段時間，同時市場對政策出現錯誤的擔憂已經消退，聯儲局目前不會僅僅因為暫時或持續的高物價而提早結束剛剛起步的商業周期，預期通脹水平應該會從明年3月起開始緩和。