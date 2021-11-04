▲ 【美國收水】聯儲局本月啟動減買債計劃 一文看清各界對收水看法

美國聯儲局一如市場預期，本月開始縮減買債計劃，每月減少買債150億美元。聯儲局主席鮑威爾同時預告，減買債計劃將於明年中結束。鮑威爾在記者會上表示，目前未是時機加息，11月貨幣政策會議側重點在縮減買債，而非加息，如就業市場繼續取得進展，明年底前可能達到充分就業。市場已充分消化聯儲局啟動減買債的消息，而鮑威爾偏鴿派的言論料將繼續利好風險資產，環球股市未見波動。本網綜合各界看法，供大家參考。

*【ET開市直擊】聯儲局每月減買債150億美元有何啟示？同場加映捕捉電動車機遇（附Time code）

摩根資產管理

- 聯儲局本月展開減買債並不意外，並預告明年中減買債計劃會完結，相信聯儲局是為了給予貨幣政策一定彈性，以觀望通脹情況

- 聯儲局雖然已展開減買債計劃，但未來8個月仍會額外購買約4000億美元債券，而且利率仍處於零水平，反映貨幣政策環境依然寬鬆，將繼續利好股票及債券等風險資產

金管局

- 由於美國通脹及利率前景仍不明朗，大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險

- 香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元滙率及拆息穩定；金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

PIMCO

- 聯儲局啟動縮減買債計劃並未有引發市場大幅波動，但相信當局未來要面對管理加息預期及通脹升溫的挑戰，過去數周大部分國家的短年期政府債孳息都上升，長息則溫和下跌，孳息曲線變平或反映投資者預期部分發達國家將陸續開始收緊貨幣政策，而且步伐或較之前預期為快

- 未來數月美國通脹料持續高於聯儲局2%的通脹目標，預期通脹要到明年底回落至2%，意味未來數季聯儲局如何與市場溝通貨幣政策前景，將受關注

- 預期聯儲局於2023年首季開始加息

華僑永亨

- 聯儲局如期正式啟動縮減量寬，但隨聯儲局主席鮑威爾繼續維持高通脹為暫時性的觀點，整體立場仍然偏向鴿派，短期可能繼續利好風險情緒，美元或因受壓

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