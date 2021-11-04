【中環地王】恒地508億奪中環地王、股價跌逾3%　美銀憂派息潛力減（圖集）

▲ 【中環地王】恒地508億奪中環地王 美銀憂派息潛力減（圖集）

恒基地產 （00012） 以508億元豪奪中環新海濱3號商業地，扣除政府設施後的商業樓面161萬呎計算，每呎樓面地價高達31463元，為歷來總額最高的香港地皮，但樓面地價不及恒地「The Henderson」美利道2號的約5萬元。恒地再奪中環地王，今早股價偏軟跌逾2%，券商對恒地投得中環地王反應一般，美銀憂大額投資下，恒地派息增長潛力較小。

恒地標書出價508億元，打破新地 （00016） 2019年422億元奪得西九高鐵站項目紀錄，估值仍在市場預期內。恒地稱，新海濱地皮總投資額630億元，將以「橋」為概念打造成地標式商場及商廈。

至上午11時58分，恒地股價報31.7元，跌3.4%，成交4750萬元。以現價計，恒地現價周息率逾5.6厘。

圖看恒地中環地王交易重點、概念圖

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恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson 2023年落成，圖集可見【下一頁】

美銀：恒地未擬發股 派息潛力較小

美銀證券指，恒地在地皮鄰近有國際金融中心（IFC）40.8%權益，而且集團喜好標誌性資產，對其中標並不意外，初步估算項目淨物業收益率2.4%，稍低於中環市場上季的2.7%。

美銀引述管理層指，恒地未擬為項目發股集資，推算恒地淨負債比率將由6月底的20%上升至35%，屬歷來較高水平，也可能令恒地農地轉換及舊區重建的步伐減慢，派息增長潛力較小。該行維持對恒地「中性」投資評級，目標價33.2元。

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