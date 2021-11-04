  • 26°C
香港時間 : 20211104日 (四) 12:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中環地王】恒地508億奪中環地王、股價跌逾3%　美銀憂派息潛力減（圖集）

股市 11:58 2021/11/04

分享：

【中環地王】恒地508億奪中環地王　美銀憂派息潛力減（圖集）

恒基地產 （00012） 以508億元豪奪中環新海濱3號商業地，扣除政府設施後的商業樓面161萬呎計算，每呎樓面地價高達31463元，為歷來總額最高的香港地皮，但樓面地價不及恒地「The Henderson」美利道2號的約5萬元。恒地再奪中環地王，今早股價偏軟跌逾2%，券商對恒地投得中環地王反應一般，美銀憂大額投資下，恒地派息增長潛力較小。

恒地標書出價508億元，打破新地 （00016） 2019年422億元奪得西九高鐵站項目紀錄，估值仍在市場預期內。恒地稱，新海濱地皮總投資額630億元，將以「橋」為概念打造成地標式商場及商廈。

至上午11時58分，恒地股價報31.7元，跌3.4%，成交4750萬元。以現價計，恒地現價周息率逾5.6厘。

圖看恒地中環地王交易重點、概念圖

    點擊圖片放大
    +4
    +3

恒地：中環美利道商廈命名為The Henderson 2023年落成，圖集可見【下一頁】

美銀：恒地未擬發股　派息潛力較小

美銀證券指，恒地在地皮鄰近有國際金融中心（IFC）40.8%權益，而且集團喜好標誌性資產，對其中標並不意外，初步估算項目淨物業收益率2.4%，稍低於中環市場上季的2.7%。

美銀引述管理層指，恒地未擬為項目發股集資，推算恒地淨負債比率將由6月底的20%上升至35%，屬歷來較高水平，也可能令恒地農地轉換及舊區重建的步伐減慢，派息增長潛力較小。該行維持對恒地「中性」投資評級，目標價33.2元。

相關文章：

【地王爭霸戰】恒地508億奪中環新海濱3號新地王 李家誠：投資額630億打造世界級地標建築

【北部都會區】施政報告「遠水難救近火」勢利好地產股　一文看清券商評價

【大行報告】滙證將恒地連升兩級至「買入」　大摩看好恒地及新世界未來60日股價表

港股 商廈 恒基地產（00012） The Henderson 國際金融中心 中環 恒基

下一篇文章

【全新直播節目表】外圍造好 港股仍弱勢 恒指曾由升轉跌（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【美股收市】儲局收水步伐符預期 美股3大指數再破頂 納指漲1%
【美股收市】儲局收水步伐符預期 美股3大指數再破頂 納指漲1%
【恒大3333】恒大：近4個月完成184個項目交付　10月僅交付39個項目、涉7568戶
【恒大3333】恒大：近4個月完成184個項目交付　10月僅交付39個項目、涉7568戶
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款