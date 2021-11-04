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【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂

環球社會熱點 11:44 2021/11/04

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英國近期疫情嚴峻，確診人數再回升。英國單日再錄逾4萬宗確診，另有217人染疫死亡。英國過去一周有過千人因感染新冠肺炎死亡，按周升幅達13%。有英國醫學專家估計，即使英國政府無啟動後備計劃，確診住院和死亡數字將於本月見頂。

英國歌手Ed Sheeran確診 曾與威廉凱特同場 【下一頁】

英國政府公布截至周三（3日）早上9時，英國新增約4.13萬宗新冠確診個案，較上周同期逾4.2萬宗稍見回落。但同日再有217人因感染新冠肺炎離世，繼周二（2日）錄得293宗後，英國連續兩日錄得逾200名患者死亡。周二的死亡人數更創英國自2月21日以來的單日高位。

英國當局表示，過去7日內共有1,141人染疫離世，按周增加13%。英國國家統計局（ONS）數據顯示，英國累計確診死亡人數已達16.6萬人。倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）專家預計，即使英國政府沒有啟動後備計劃（Plan B），收緊防疫限制，英格蘭確診、住院及死亡人數將在本月內見頂，之後會迅速回落。

英國一周錄33萬人確診 7月以來最高 【下一頁】

另外，英國政府數據顯示截至周二，英國為逾5,000萬名民眾接種了首劑新冠疫苗，有約4,575萬民眾完成接種次劑，逾865萬人已接種加強劑。英格蘭副首席醫療官范塔姆（Jonathan Van-Tam）敦促民眾，在冬季和聖誕節期間保持謹慎，數月之後疫情會出現好轉。

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責任編輯：李俊儀

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