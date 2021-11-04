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【新冠疫苗】印度國產Covaxin 獲世衛批准使用

環球社會熱點 11:03 2021/11/04

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印度為疫苗生産大國，印度國產的Covaxin疫苗周三（3日）獲世界衛生組織（WHO）緊急批准使用。WHO指Covaxin疫苗有效預防新冠肺炎及較易儲存，非常適合中低收入國家使用。

【新冠疫苗】美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招 【下一頁】

Covaxin疫苗是由印度巴拉特生物技術公司研發，採用滅活技術生産。藥廠今年7月向WHO提交數據，申請緊急批准使用Covaxin疫苗。

WHO周三於Twitter發文指，Covaxin疫苗帶來的好處遠高於風險，決定批准使用這款疫苗。WHO建議18歲及以上人士接種兩劑，首劑與次劑接種時間應相隔4周。

WHO指人們接種次劑後兩周起，預防新冠肺炎的有效率達78%。再加上有別於採用mRNA技術的疫苗需於超低溫環境儲存，Covaxin疫苗可存放於攝氏2度至8度的環境，非常適合中低收入國家使用。

Covaxin是繼輝瑞（Pfizer）、Moderna、阿斯利康（Astrazeneca）、強生（Johnson & Johnson）、國藥、科興等疫苗後，第8款獲WHO批准使用的疫苗。

Covaxin疫苗今年1月已獲印度批准使用，印度國内一共為民眾接種超過1.2億劑Covaxin疫苗，佔整體接種劑數約11%。

【新冠疫苗】紐約市首日推強制打針 9000員工放無薪假 【下一頁】

但Covaxin疫苗目前仍在進行第3期臨床試驗，有專家質疑WHO在欠缺完整數據的情況下快速審批。巴拉特生物技術公司董事長埃拉（Krishna Ella）強調Covaxin疫苗百分之二百安全（200% safe）。

目前澳洲、希臘、伊朗、墨西哥、尼泊爾、津巴布韋在內的10多個國家都認可Covaxin疫苗，印度也有向多國出口這款疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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