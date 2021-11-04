【FinTech Week】歐冠昇：中國資本市場10年後或值100萬億美元　儲蓄由地產存款流出成動力

▲ 【FinTech Week】歐冠昇：中國資本市場10年或值100萬億美元 儲蓄由地產存款流出成動力

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇在「金融科技周2021」致辭，重申看好中國資本市場仍在快速增長，股票、債券資本市場規模可由現時約30萬億美元，10年後增至約100萬億美元，為香港市場、投資者帶來機會。歐冠昇稱，內地儲蓄釋放、跨境資金流和企業創新是支持中國資本市場擴張的3大動力。

歐冠昇稱，中國國民儲蓄率相當於GDP 45%，累積金額達600萬億元人民幣，形容國民「頗為富裕」，但城鎮居民9成儲蓄用在房地產或存款，在低息環境下，需要尋找其他投資。即使內地已有3億證券用戶，但大多規模不大，而且只佔人口21%，較美國35%比率少。

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在跨境資金流方面，歐冠昇認為，「世界嚴重投資不足於中國，中國嚴重投資不足於世界」，A股僅有5%市值由境外投資者持有，人民幣在國際儲備只佔2%，而中國投資者境外持股只佔GDP 6.1%，當中國逐步開放資本市場，兩者之間流動規模極大。

歐冠昇稱，疫情令多個行業進入轉捩點，企業更依重科技，中國今年新增40家新「獨角獸」，令總數增至260家。他認為，香港角色繼續是連接世界和中國，作為集資和風險管理中心。

與歐冠昇同場討論的太盟投資集團的董事長兼首席執行官單偉建補充，即使中國經濟高速發展，現時GDP規模較2010年增2.5倍，但上海A股綜指只由3000點升至3500點，在中國投資必須專注具潛力行業。他認為，中國私人消費佔GDP 39%，較美國68%仍有距離，仍有充足發展潛力。

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