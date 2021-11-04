【內房危機】佳兆業理財產品兌付逾期、買家湧總部　郭英成：有能力償還、深圳監管傳周五約見佳兆業花樣年

▲ 【內房危機】佳兆業承認理財產品兌付逾期、大批買家湧總部 郭英成：有能力償還、佳兆業股價新低（不斷更新）

恒大 （03333） 理財產品買家到總部維權事件，在佳兆業 （01638） 上重演。網上今日流傳一幅微信客戶服務群截圖，提及「佳兆業流動性出現問題，今天到期的產品出現逾期情況，之後的產品情況也不容樂觀」，內媒報道指，大批佳兆業 理財產品買家湧入佳兆業總部，尋求兌付方案，涉及理財產品總值127億元人民幣。佳兆業於下午回應， 近日，由錦恆財富發行、佳兆業集團擔保的產品出現兌付逾期，會盡快向投資者公布兌付方案。

大批買家到總部維權之下，有內地傳媒引述消息指，佳兆業 主席郭英成與現場投資人電話中連線表示，因身體原因在醫院，向投資者承諾「佳兆業是負責任的企業，給佳兆業時間，有能力和辦法償還。」

據內地傳媒引述消息，深圳監管部門將於周五（5日）召開專題會議，討論花樣年 （01777） 、佳兆業企業流動性問題。目前，已由深圳住建局負責通知佳兆業和花樣年參會。

早前市傳佳兆業為佳兆業美好及兩本港住宅地尋找買家【下一頁】

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佳兆業負面消息頻傳下，周四股價挫15%，以全日及歷史低位1.01元收市，成交1.59億元。

同系佳兆業健康 （00876） 大跌逾19%；佳兆業美好 （02168） 亦跌逾11%。

據網上流傳截圖，客戶服務部聲稱：「佳兆業不是資不抵債，主要是流動性出現問題，佳兆業資產還是比較優質，也都正在賣，還是比較有還款意願的」。

佳兆業午後向外解釋，今年以來，受嚴峻的房地產市場環境和國際評級機構下調評級等多重不利因素影響，佳兆業集團的流動性遇到前所未有的壓力。集團一直積極籌措資金，加快沉澱資產去化等措施，全力解決當前遇到的問題。佳兆業集團將與錦恆財富盡快確定兌付方案，並向投資人公佈。

佳兆業上月合約銷售跌至81.95億元人民幣；合約建築面積約43.21萬平方米，減少35%。

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（第二版加入買家湧入總部，第三版加入郭英成言論）

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