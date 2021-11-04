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【內房危機】佳兆業傳逾期未還款令大批買家湧入佳兆業總部、郭英成稱下午會出方案　佳兆業系三股齊跌（第三版）

當炒股 15:48 2021/11/04

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【內房危機】佳兆業傳出逾期未還款、大批買家湧入佳兆業總部　佳兆業系三股齊跌

佳兆業 （01638） 10月合約銷售大跌三成，同時網上流傳一幅微信客戶服務群截圖，指「佳兆業流動性出現問題，今天到期的產品出現逾期情況，之後的產品情況也不容樂觀」，並指出正在跟佳兆業討論已逾期但未有還款的產品情況。內媒報道，在各種傳言之下，今早8時大批理佳兆業理財產品買家湧入佳兆業總部，尋求兌付方案，涉及理財產品總值127億元人民幣。報道又指，佳兆業主席郭英成與現場投資人電話中連線表示，因身體原因在醫院，呼籲投資者相信佳兆業有能力和辦法還錢，並稱下午會出方案

早前市傳佳兆業為佳兆業美好及兩本港住宅地尋找買家【下一頁】

佳兆業負面消息頻傳下，周四股價挫14%，低見1.01元。同系佳兆業健康 （00876） 亦大跌逾18%；佳兆業美好 （02168） 亦跌逾11%。據截圖又指，「佳兆業不是資不抵債，主要是流動性出現問題，佳兆業資產還是比較優質，也都正在賣，還是比較有還款意願的」。

    點擊圖片放大

佳兆業上月合約銷售跌至81.95億元人民幣；合約建築面積約43.21萬平方米，減少35%。

更多【內房危機】消息    

（第二版加入買家湧入總部，第三版加入郭英成言論）

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分折市況，做好開市準備*【按此】 

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港股 佳兆業集團（01638） 異動股 佳兆業美好（02168） 佳兆業健康（00876）

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