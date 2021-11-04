【ET財經早點1分鐘】儲局縮買債150億美元 美股齊新高

美國聯儲局宣布聯邦基金利率持於0至0.25厘不變，並正式啟動縮減購債規模。

由本月開始，每月債券購買規模減少150億美元，預期明年6月底結束買債，符合市場預期。

儲局主席鮑威爾在記者會上表示，目前仍未是加息時機，如就業繼續取得進展，明年底前可能達到充分就業。

通脹方面，儲局預期供應鏈問題持續到明年，預計通脹將在明年第2或3季回落。

聲明重申，通脹上漲只是暫時性，因疫情造成的供需失衡造成物價壓力，並指經濟前景風險仍然存在。

美股齊新高 納指8天累升半成

儲局收水步伐溫和，刺激美股三大指數再創新高。

納指再升1%，連升第8日，累積升幅達半成。

恒指夜期升72點 騰訊ADR高港0.7%

港股ADR方面走勢輕微上升。滙豐 （00005） 、阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 及美團 （03960） ADR都比本港收市價高。

恒指夜期升72點，仍處25000關水平。

比亞迪新能源車銷量 按月增14%

比亞迪 （01211） 公布，10月新能源車銷量達8.1萬輛，較9月增加1萬輛，按年增2.5倍。

首10個月銷量累積達41.9萬輛，維持兩倍的增速。