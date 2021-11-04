【港股市況】美股再創新高 恒指7連跌後黑期反彈逾百點

聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指昨收25024點，險守二萬五。恒指黑期今早升逾170點，重上25100點水平。

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【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

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責任編緝：吳敏芳