  • 24°C
香港時間 : 20211104日 (四) 07:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】美股再創新高 恒指7連跌後黑期反彈逾百點

股市 07:15 2021/11/04

分享：

聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指昨收25024點，險守二萬五。恒指黑期今早升逾170點，重上25100點水平。

*今早9時《ET開市直擊》為你解構聯儲局落實減買債的啟示*【按此】

【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳

港股 ADR 恒指夜期 恒生指數 鮑威爾 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股 美國聯儲局

下一篇文章

【ET開市直擊】聯儲局每月減買債150億美元有何啟示？同場加映捕捉電動車機遇
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款