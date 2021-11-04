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【港股市況】外圍造好恒指升近200點　比亞迪升逾4%重上300元、憧憬通關零售股揚

股市 10:11 2021/11/04

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聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指昨收25024點，險守二萬五。恒指今早高開逾百點，重上25100點水平。

    點擊圖片放大

*今早9時《ET開市直擊》為你解構聯儲局落實減買債的啟示*【按此】

【儲局議息】金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗　市場應保持謹慎

【10：16】恒地 （00012） 508億奪中環新海濱3號商業地，該地為香港有史以來最貴地王，恒地股價逆市偏軟，現跌1.5%，最新報32.3元；新地 （00016） 、長實地產 （01113） 則持平。

【10：10】易鑫集團 （02858） 股價現飈逾兩成，最新報1.75元，公司主要股東之一曾令祺申報，於上周五（10月29日）在場內增持公司約9,497.82萬股，每股均價1.52元，即總斥資逾1.44億元，他的好倉增加1.45個百分點至10.83%。

【09：58】憧憬通關，零售股造好，莎莎 （00178） 急升逾6%，最新報1.83元；周大福 （01929） 升3.9%報16.68元；六福 （00590） 升逾6%，最新報24.25元；利福 （01212） 升2.8%；九置 （01997） 升2.9%。 

【09：47】比亞迪 （01211） 升幅擴大，現升逾4%報305元，重上300元關口。

【09：46】保利協鑫 （03800） 兩連跌後，現彈逾6%，最新報2.9元，成交額逾4億元。

【09：44】AMT反彈，騰訊 （00700） 現升1.7%，最新報477元；美團 （03690） 升逾2%，最新報282.4元；阿里巴巴 （09988） 彈逾2%，最新報164.1元。

【09：36】齊魯高速 （01576） 恢復公眾持股量，股價今早破頂，現升半成，最新報2.48元，成交額4億元。

齊魯高速發通告指，大股東山東高速投資與佳選控股於昨日（3日）簽訂股份買賣協議，山東高速投資擬出售公司1.038億股H股（相當於已發行股本的5.19%）予佳選控股。佳選控股為深A招商局公路全資附屬公司。

【09：30】佳兆業  （01638）  10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，股價今早低開逾3%，最新報1.14元，跌逾4%。

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌30.5%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

【比亞迪1211】比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍　今高開近2%

【09：20】恒指今日高開116點報25141點。

【09：17】台灣股市早段向上。

【08：15】日韓股市升逾1%

【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳

港股 ADR 恒指夜期 恒生指數 鮑威爾 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股 美國聯儲局

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