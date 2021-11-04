  • 25°C
香港時間 : 20211104日 (四) 10:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】外圍造好恒指升近200點　比亞迪升逾4%重上300元

股市 09:43 2021/11/04

分享：

聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指昨收25024點，險守二萬五。恒指今早高開逾百點，重上25100點水平。

    點擊圖片放大

*今早9時《ET開市直擊》為你解構聯儲局落實減買債的啟示*【按此】

【09：47】比亞迪 （01211） 升幅擴大，現升逾4%報305元，重上300元關口。

【09：46】保利協鑫 （03800） 兩連跌後，現彈逾6%，最新報2.9元，成交額逾4億元。

【09：44】AMT反彈，騰訊 （00700） 現升1.7%，最新報477元；美團 （03690） 升逾2%，最新報282.4元；阿里巴巴 （09988） 彈逾2%，最新報164.1元。

【09：36】齊魯高速 （01576） 恢復公眾持股量，股價今早破頂，現升半成，最新報2.48元，成交額4億元。

齊魯高速發通告指，大股東山東高速投資與佳選控股於昨日（3日）簽訂股份買賣協議，山東高速投資擬出售公司1.038億股H股（相當於已發行股本的5.19%）予佳選控股。佳選控股為深A招商局公路全資附屬公司。

【09：30】佳兆業  （01638）  10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，股價今早低開逾3%，最新報1.14元，跌逾4%。

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌30.5%　一文看清10月銷售數據（不斷更新）

【比亞迪1211】比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍　今高開近2%

【09：20】恒指今日高開116點報25141點。

【09：17】台灣股市早段向上。

【08：15】日韓股市升逾1%

【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳

港股 ADR 恒指夜期 恒生指數 鮑威爾 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美股 美國聯儲局

上一篇文章

【儲局議息】金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗　市場應保持謹慎

下一篇文章

【比亞迪1211】比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍　今高開近2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【信義系】信義光能、信義儲能曾跌逾8%　保利協鑫逾33億成交跌近15%
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股騰訊ADR齊低港2%　夜期收市跌55點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升72點　滙豐ADR越47關　北水走資逾7億沽小米（不斷更新）
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【開市9點半】「囤糧」引發港股倒跌？　美國中概股延續跌浪
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【HSBC滙豐】英國最快本周開始加息、滙豐逆市揚　高盛上調滙豐盈測及目標價
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
【最惠國待遇】英加歐32國取消中國最惠國待遇　中國海關總署：畢業證明
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款