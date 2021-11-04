【港股市況】外圍造好恒指升近200點　比亞迪升逾4%重上300元

聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指昨收25024點，險守二萬五。恒指今早高開逾百點，重上25100點水平。

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*今早9時《ET開市直擊》為你解構聯儲局落實減買債的啟示*【按此】

【09：47】比亞迪 （01211） 升幅擴大，現升逾4%報305元，重上300元關口。

【09：46】保利協鑫 （03800） 兩連跌後，現彈逾6%，最新報2.9元，成交額逾4億元。

【09：44】AMT反彈，騰訊 （00700） 現升1.7%，最新報477元；美團 （03690） 升逾2%，最新報282.4元；阿里巴巴 （09988） 彈逾2%，最新報164.1元。

【09：36】齊魯高速 （01576） 恢復公眾持股量，股價今早破頂，現升半成，最新報2.48元，成交額4億元。

齊魯高速發通告指，大股東山東高速投資與佳選控股於昨日（3日）簽訂股份買賣協議，山東高速投資擬出售公司1.038億股H股（相當於已發行股本的5.19%）予佳選控股。佳選控股為深A招商局公路全資附屬公司。

【09：30】佳兆業 （01638） 10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，股價今早低開逾3%，最新報1.14元，跌逾4%。

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌30.5% 一文看清10月銷售數據（不斷更新）

【比亞迪1211】比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍 今高開近2%

【09：20】恒指今日高開116點報25141點。

【09：17】台灣股市早段向上。

【08：15】日韓股市升逾1%

【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

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責任編緝：吳敏芳