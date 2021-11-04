【恒指夜期+北水】夜期升52點　北水轉吸9億

北水資金流向梅花間竹，全日吸9.3億元，騰訊（00700）吸資4.2億元，美團（03690）吸2.4億元，值得留意的是，泡泡瑪特（09992）自11月以來已連續3日吸資，累計吸16億元，泡泡瑪特11月以來累升兩成。藥明生物（02269）走資9億元。

北水資金流向：

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聯儲局議息結果符合預期，聯儲局主席鮑威爾重申加息未是時機，美股收市全線上升，三大指數再創紀錄新高兼收市新高。港股連跌7日後，恒指今早高開逾百點，升幅一度擴闊至逾200點，其後曾倒跌。A股上升，午後恒指升幅擴大，並以接近全日最高位收市。

圖看焦點股份

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*重溫今早9時《ET開市直擊》為你解構聯儲局落實減買債的啟示*【按此】

大市走勢

【20：47】夜期升52點，報25143點

【16：10】恒指終止7連跌，全日升200點收25225點，大市成交額1186億元；美國不急於加息，科技股彈，騰訊 （00700） 升逾2%、阿里巴巴 （09988） 及美團 （03690） 齊升逾3%，科指升1.6%，收報6375點；比亞迪 （01211） 上月新能源汽車銷售升2.5倍，股價全日升近8%。恒地 （00012） 斥巨額購中環海濱地，全日跌2.9%，收31.85元。佳兆業 （01638） 傳逾期未還款令大批買家湧入佳兆業總部，股價跌15%，並拖累一眾內房股。

聯想 （00992） 第二季增長放緩，全日跌2.4%，收8.3元；恒大系再傳出資資產，恒大 （03333） 全日跌3.3%，收2.36元；恒騰網絡 （00136） 傳再被恒大減持，全日跌12%。

【16：00】恒指U盤前升163點報25188點。

【15：37】A股回穩，港股升幅亦擴大，現升逾百點，重上25100點水平。

【15：34】開拓藥業 （09939） 午後抽升，現漲近兩成，最新報41.95元，成交額1.3億元。

【15：20】比亞迪 （01211） 升幅擴大，現升逾7%，最新報314元，成交額31億元。

【比亞迪1211】比亞迪午後曾升8% 10月新能源汽車銷售大增2.5倍、瑞信續看350元

【15：12】中國恒大 （03333） 傳再減持恒騰網絡 （00136） ，恒騰網絡最新報2.25元，跌15.4%，盤中低見2.15元。恒大則跌2.9%，最新報2.37元。

【14：48】新海能源 （00342） 再暴跌逾4成，最新報0.066元，毫子股變仙股，成交額645萬元，成交股數8070萬股。集團此前公布，10月27日接獲通知滙豐銀行於10月22日向百慕達法院提出清盤呈請。該股已5連跌，累計暫挫78%。

【14：00】安踏 （02020） 升幅近全蒸發，現報122.5元，升0.2%，今日盤中曾升3.3%高見126.2元。《新浪》引述廉潔安踏公眾號表示，安踏審計監察部，在第二季度供應鏈專項巡視及三季度「回頭看」時發現，集團鞋採購斐樂成人營運部副總監鄒某祥，利用職務便營私舞弊，持續、多次向供應商索賄，已涉嫌違法犯罪。

另外，李寧 （02331） 現升3.2%，報90.1元。

【13：41】泡泡瑪特 （09992） 升近4%，最新報56.4元，成交額5億元。該股近期續受北水追捧，昨日錄7.25億元淨入。

【13：25】聯想 （00992） 績後跌逾4%，最新報8.12元。聯想第二季收入按年增23%至178.69億美元，經營溢利增45%至8.17億美元，盈利增65%至5.12億美元，三者增長都較前一季度放慢。

【聯想業績】聯想上半年多賺87% 中期息增兩成至8港仙

【13：15】中國奧園 （03883） 被惠譽下調評級，股價跌逾7%，最新報2.51元。惠譽將中國奧園的長期發行人違約評級從BB下調至B+；高級無擔保債務評級從BB下調至B+，展望仍為負面，以反映資本市場債務償付以及公司銷售收入穩定性方面的不確定性，可能會進一步削弱其業務和財務狀況。

【12：05】恒指半日升67點，午收25092點，大市成交654億元。科技股反彈，科指半日升1%，最新報6336點。騰訊 （00700） 半日升1.6%，午收476.6元；阿里巴巴 （09988） 半日彈2.2%，午收164.2元；美團 （03690） 亦彈2.5%。藥明 （02269） 半日跌7%，午收102.5元，表現最差藍籌。恒地 （00012） 508億元奪中環海濱地，半日跌3.4%，午收31.7元。

網傳佳兆業 （01638） 出現流動性風險，該股半日跌12%，午收1.05元；內房被拖低，潤地 （01109） 半日跌2.7%、中海外 （00688） 、龍湖 （00960） 半日跌2%。

【12：00】恒指中午升67點報25092點。

【11：53】藥明生物 （02269） 跌幅擴大，曾跌9%，低見99.85元，跌穿100元關口，最新報102.8元，跌6.7%，成交24億元。

【11：49】金沙 （01928） 跌逾3%，最新報17.14元，6大濠賭股中最弱。銀娛 （00027） 僅跌0.7%。

【11：35】恒指倒跌，現於25000點爭持，藥明生物 （02269） 跌逾6%，為表現最差藍籌。平保 （02318） 現跌近2%，最新報54.8元。

【11：25】【風電股】風電股炒高、金風升逾一成 內地加快能源綠色低碳轉型

【10：47】網傳佳兆業逾期未還款流動性出問題、股價跌11% 同系佳兆業健康佳兆業美好亦挫

【10：36】藥明生物 （02269） 再尋底，現跌近4%，最新報105.8元。

【10：30】科技股升幅擴大，騰訊 （00700） 現升逾2%，最新報478.4元；阿里巴巴 （09988） 現升逾2%，最新報164.8元；美團 （03690） 現升近3%，最新報285.2元；快手 （01024） 現升逾3%，最新報99.1元。科指現升1.4%，最新報6363點。

【10：16】恒地 （00012） 508億奪中環新海濱3號商業地，該地為香港有史以來最貴地王，恒地股價逆市偏軟，現跌1.5%，最新報32.3元；新地 （00016） 、長實地產 （01113） 則持平。

【10：10】易鑫集團 （02858） 股價現飈逾兩成，最新報1.75元，公司主要股東之一曾令祺申報，於上周五（10月29日）在場內增持公司約9,497.82萬股，每股均價1.52元，即總斥資逾1.44億元，他的好倉增加1.45個百分點至10.83%。

【09：58】憧憬通關，零售股造好，莎莎 （00178） 急升逾6%，最新報1.83元；周大福 （01929） 升3.9%報16.68元；六福 （00590） 升逾6%，最新報24.25元；利福 （01212） 升2.8%；九置 （01997） 升2.9%。

【09：47】比亞迪 （01211） 升幅擴大，現升逾4%報305元，重上300元關口。

【09：46】保利協鑫 （03800） 兩連跌後，現彈逾6%，最新報2.9元，成交額逾4億元。

【09：44】AMT反彈，騰訊 （00700） 現升1.7%，最新報477元；美團 （03690） 升逾2%，最新報282.4元；阿里巴巴 （09988） 彈逾2%，最新報164.1元。

【09：36】齊魯高速 （01576） 恢復公眾持股量，股價今早破頂，現升半成，最新報2.48元，成交額4億元。

齊魯高速發通告指，大股東山東高速投資與佳選控股於昨日（3日）簽訂股份買賣協議，山東高速投資擬出售公司1.038億股H股（相當於已發行股本的5.19%）予佳選控股。佳選控股為深A招商局公路全資附屬公司。

【09：30】佳兆業 （01638） 10月份總合同銷售金額約81.95億元，按年跌30.5%，股價今早低開逾3%，最新報1.14元，跌逾4%。

【儲局議息】金管局：美國通脹及利率前景仍不明朗 市場應保持謹慎

【內房銷售】佳兆業上月銷售跌30.5% 一文看清10月銷售數據（不斷更新）

【比亞迪1211】比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍 今高開近2%

【09：20】恒指今日高開116點報25141點。

【09：17】台灣股市早段向上。

【08：15】日韓股市升逾1%

【07：15】即月恒指夜期收報25082點，升72點，高水57點，合約成交13853張。

【07：10】港股預託證券（ADR）價格，與港股收市價比較個別發展。滙豐 （00005） ADR折合港元計，收報47.17元，較本港收市高0.32元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報471.75元，升0.6%。

【07：00】道指連續第四個交易日收在紀錄高位； 納指及標普500指數則連續第五個交易日創收市新高。

道指收報36,157點，升104點或0.29%；標指收報4,660點，升29點或0.65%；納指收報15,811點，升161點或1.04%。

科技股接近全線上升，其中亞馬遜（美：AMZN）升2.2%

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編緝：吳敏芳