【儲局議息】儲局本月啟動收水不急加息

▲ 儲局本月起每月減買債150億美元,料毋須快速加息。

美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布聯邦基金利率維持於介乎0至0.25厘不變，及正式啟動縮減購債（tapering），自11月份開始，每月債券購買規模減少150億美元，符市場預期。這意味除非經濟情況有變，否則量寬將到明年6月底結束。

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，目前未是時機加息，11月貨幣政策會議側重點在縮減買債，而非加息，雖然聯儲局調整了資產購買政策，但不意味發出政策利率信號。他又指，如就業繼續取得進展，明年底前可能達到充分就業。

鮑威爾指，局方基本預期是供應鏈問題持續到明年，但政策工具不能緩解供應限制，隨著經濟調整，預計通脹將在明年第2或3季回落。如需針對通脹作出反應，聯儲局將不會遲疑不決。

聯儲局於議息聲明中指，隨著疫苗接種取得進展及強勁的政策支持，經濟活動和就業指標持續增強，受疫情影響的行業所有改善，但夏季新冠病例增加，令復甦受到阻礙。聲明重申，通脹上漲只是暫時性，因疫情造成的供需失衡造成物價壓力，並指經濟前景風險仍然存在。

委員會重申，會繼續維持寬鬆貨幣立場，直至實現通脹及就業達到長期目標平均2%以上，決定保持利率介乎0至0.25厘不變。而鑑於去年12月以來，經濟在實現委員會目標方面取得重大進展，將每月減少購買100億美元國庫債券及50億美元按揭抵押證券（MBS），由本月底開始。

委員會強調，如果經濟前景發生變化，會隨時準備調整購買速度。聯儲局持續購買和持有的證券，將繼續促進平穩市場運作和寬鬆金融條件，從而支持信貸流向家庭和企業。

10年期美債息漲逾4個基點，升越1.59厘水平。鮑威爾重申加息未是時機，美股漲幅擴大，截至今晨2時57分，道指升78點或0.2%，報36131點；標指升6點，報4637點；納指升130點或0.8%，報15780點。

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責任編輯：李勝君



