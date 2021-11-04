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【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams

科技 15:00 2021/11/04

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微軟宣布，預計明年將混合實境技術Mesh加入線上會議應用Teams，讓用戶可以以沉浸體驗虛擬空間的會議。

元宇宙（Metaverse）成為近日科技界的焦點字眼，如何將虛擬空間科技進一步結合至工作與日常生活是多家科企目標。微軟就將焦點放在工作協作上，宣布預計明年會將混合實境技術Mesh加入線上會議應用Teams之上，用戶可以以沉浸體驗虛擬空間的會議、以3D人物頭像與同事「面對面」交談，共同觀賞3D模型、進行示範操作等。

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提高遙距工作的效益是不少大企在疫情以後展開的管理方針，科技諮詢公司Accenture與微軟合作，在線上空間建立虛擬辦公室「Nth Floor」，讓員工可以在虛擬空間亦能有接近線下辦公室的人際互動體驗。在微軟舉行的Ignite大會上，Accenture分享，該企基於Teams開發沉浸辦公室體驗，員工可以自訂的3D虛擬人像（Avatar）取代真人，在虛擬的辦公室空間，與同事會面、互動討論、甚至舉行派對、一起玩遊戲。

該企現於全球聘用逾62.4萬位員工，據該企解釋，疫情前已嘗試在線上建立虛擬辦公空間，疫情後更大增遙距工作的需要，因該企每年會招聘數萬計的新同事，礙於無法到訪實體辦公室，公司改在虛擬空間進行迎新活動，發現成效理想，新同事仍可透過線上途徑了解企業運作，並且因虛擬空間仍可保持互動性，有助建立團隊人際關係。

Accenture首席領導力兼人力資源官Ellyn Shook解釋，該企冀讓員工能夠「全渠道聯繫」，無論身處實體辦公室或家中，仍可與其他同事緊密互動。此前一般線上會議應用，或要求同事全日都開著鏡頭拍攝，這很容易讓員工感到疲累，而沉浸體驗中，可選擇以虛擬頭像取代真人，在部分時間關掉鏡頭，惟藉運算技術，虛擬頭像仍可反映真人的肢體語言，保持自然互動。據透露，Accenture已為此分發逾6萬副VR裝置。

微軟宣布預計明年上半年推出「Mesh for Teams」，讓一般Teams用戶亦能像Accenture員工，體驗沉浸辦公。屆時會設有大型會議、私下交談、文件共同編輯等功能，而企業用戶可選用預設設定建立虛擬辦公空間，亦能自行設計。用戶可使用多種混合實境裝置開展沉浸體驗，亦能經電腦、手機登入。

記者：周俊霖

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