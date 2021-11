▲ MIRROR三週年慶祝Party 百名麥當勞員工獲邀參與兼與MIRROR合照

為慶祝MIRROR出道三週年,MIRROR周三(3日)於九龍灣國際展貿中心舉行MIRROR Be 3 Party。麥當勞表示,安排超過100位員工參與慶祝活動,讓員工放下工作參與MIRROR Be 3 Party,並率先欣賞 MIRROR 首度公開演唱三週年主題曲「All in One」。

一眾麥當勞員工不單可與MIRROR合照,麥當勞亦特意安排員工參與尊屬體驗,以慰勞一眾「麥麥耕耘」的員工。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示,全體麥當勞員工一直努力不懈,上下一心大力推動數碼化,令麥當勞 App 越來越受顧客歡迎,期望大家繼續努力工作和享受 McFamily 與眾不同的尊屬體驗。

相關文章:【麥當勞鏡仔卡】MIRROR成軍3年 麥當勞25日起限時推16款鏡仔卡、姜濤有份打頭陣(多圖)

【MIRROR】MIRROR六子12月音樂會 十萬The Club積分可換門票及後台合照