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【COP26】金管局與國際金融公司合作 推符合《巴黎協定》氣候融資項目

Hot Talk 22:50 2021/11/03

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【COP26】金管局與國際金融公司合作 推符合《巴黎協定》氣候融資項目

國際金融公司 （IFC）公布，將與金管局及其他機構投資者合作，設立全球首個符合《巴黎協定》、總值30億美元的環球氣候相關融資項目。

新項目「聯合貸款組合管理計劃 （MCPP） One Planet」將結合機構投資者的資金與IFC本身的資金，以增加提供予新興市場私營公司的氣候相關負責任投資，並設立全球首個符合《巴黎協定》的跨界別新興市場貸款組合，新融資安排下，機構投資者可直接對新興市場的可持續貸款提供資金，增加投資者對這類資產的投資，並提高其組合中可抵禦氣候變化發展的投資份額。

項目助轉型至低碳經濟 承諾加強綠化金融體系合作

金管局總裁余偉文先生表示，透過與IFC合作，金管局可借助IFC豐富的專門知識和經驗及龐大網絡，物色具良好風險管理及管治框架，並與氣候相關的負責任投資機會，相信MCPP One Planet這個項目將可帶動新興市場加快轉型至低碳經濟，並為促進與氣候相關的負責任投資發揮示範作用。

同日，金管局發聲明，支持「央行與監管機構綠色金融網絡」（NGFS）作出的《格拉斯哥宣言》，重申願意為實現《巴黎協定》目標所需的全球性應對措施作出貢獻，並承諾擴大及加強綠化金融體系的合作。

相關報道：【數碼港元】金管局：研零售數碼貨幣可行性　重申未決定是否發行數碼港元

【虛擬資產】梁鳳儀：證監會與金管局檢視虛擬資產監管　料年底可公布

【Fintech Week】金管局：商業數據通明年底正式推出 中銀：已完成首宗交易

編輯：曾樂詩

新興市場 綠色金融 余偉文 格拉斯哥 香港金融管理局

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