【C家教路@iM網欄】特斯拉萬億市值里程碑 不乏中長綫催化劑

全球電動車龍頭特斯拉 (TSLA) 第三季度業績表現超預期，尤其在利潤率的增長方面， 讓市場對公司的盈利能力再看高一綫，加上利好消息不斷支持， 股價在短短半個月內屢創歷史新高，市值更企穩1萬億美元這里程碑 。特斯拉這季度強勁的業績動力來自超預期的Model 3和Y銷量，上海超級工廠顯著地成為了特斯拉主要的出口中心， 成本優勢及產能效率都是本季度盈利能力提升的重要原因。

由於芯片供應的不確定因素仍存在， 普遍新能源汽車廠商都提供延遲安裝高端芯片相關零件的方案， 車內某些 (安全性、方便性等) 功能將會後補，從而給予客戶一個更快取車的選擇， 同時亦讓公司的每月交付量可持續增長。從特斯拉的業績可見， 公司在芯片短缺事宜上處理得很出色， 團隊成功重寫程式並應用在暫有供應的芯片上，Model Y 於9月更是國內無論新能源或汽油SUV類車銷量第一。

特斯拉在上海成功的部署，造就了今天的業績， 公司未來還有位於美國德薩斯州及德國柏林的超級工廠在今年底陸續 投產，兩年內將會體現卡車 (Cybertruck) 及小型車款 (Compact) 交付，加上Model S/X 的交付量恢復，可說是不乏中長綫的催化劑。 而且現時還有充電站的額外收入潛能，4680電池技術的想像空間 ，以及自動駕駛的普及性， 相信業績的最新變化能繼續支撐特斯拉過萬億美元的市值。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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