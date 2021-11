【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己

“Give me oil in my lamp” 這首詩歌的歌詞中提到“give me oil in my lamp to keep me burning”,古時的油燈是需要油才能發亮;醫療是「以人為本」的服務,要付出關懷與愛心,如不持續為自己加「油」,燈便會逐漸變得暗淡,甚至很快便會熄滅。要讓自己的生命持續得到能量,不需假手於人或向外求,可以由關注自己的基本需要開始。

對忙碌的都市人而言,時間彷彿是永遠不夠用的,無論是求學時期或投身社會工作,不眠不休地追趕各種「死線」已成為生活的一部份。疲倦、容易感到煩躁不安,似乎是都市人的通病。縱使如此,我們還是做不到「狠心」地放下手頭上的事,先好好睡一覺。那打素全人健康持續進修學院(NICHE)會在一些工作坊中,特別安排參加者在午飯後小睡一會,但有部份人還是會「爭取時間」拿手機出來「掃」。這可能是大部份人的生活寫照 ─ 人睡在床上,手機、平板電腦等電子產品仍機不離手。

神經科學暨心理學家Matthew Walker在他的著作《為什麼要睡覺》(Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams) 一書中,總結過去數十年對睡眠的研究結果,從科學實證的角度告訴我們要為大腦而睡,因腦中的無數功能是要靠睡眠來修復的。睡少一些並不是無關痛癢的事,睡眠可以讓我們更健康、更聰明、更有生產力和創意等。在一個「白天的小睡」實驗中,午睡組的學習成果比對應組優勝20%。睡眠可以增加大腦的儲存容量,做夢更是一種夜間治療,可以撫平傷痛、解讀表情。學習愛惜自己,先要讓自己愛上睡眠!

人體的構造非常奇妙精密且具規律,大家都知道交感神經系統令我們保持警覺,當受壓力或遇到危險時可以即時作出應變;壓力或危險過後,副交感神經系統便會啟動休息的身體反應和相關的生理改變,令我們可以放鬆、休息。現代人在長期面對各種壓力的情況下,導致交感神經系統的敏感度提升。當我們應該休息時,交感神經卻仍處於作戰狀態,副交感神經就無法運作,令我們不能放鬆、休息。我們要檢視一下自己的生活方式是否需要作出調整或改變,以提升自己的副交感神經活躍度,靜觀(mindfulness) 便是其中一項在多方面已得到很多科學實證的練習。相信大家對靜觀這個名詞並不陌生,或已初嘗不同形式的靜觀,例如:呼吸、步行和進食等,可惜大部份人都缺乏動力持之以恆地練習,以致未能體驗到它對身、心、靈帶來的好處。自我關懷源自覺察,每天抽數分鐘時間,透過持續的練習,覺察自己的思想、情緒和身體反應,以一顆慈悲心如實地接納當下自己的一切。這樣我們就會擁有更大的空間、智慧和自由去作出選擇和行動,遇到令人困擾的人或事,便不再是不由自主地反應(react),而是適當地回應(respond)。

張文亮的《牽一隻蝸牛去散步》,書中主人翁帶着蝸牛去散步,期間體會到慢下來才會發覺從前所忽略的種種,包括聞到花香、感到微風、聽到鳥叫蟲鳴、看到滿天的星斗。關懷自己源於覺察並回應自己的基本需要,這樣,一點一滴的「油」便會每天滲透你的身體,滋潤你的生命,從而滋潤別人的生命。

那打素全人健康持續進修學院(NICHE) 簡介:

那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等,以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。

