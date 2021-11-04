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【無牆醫院@iM網欄】以人為本 親親自己

股樓投資 10:42 2021/11/04

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“Give me oil in my lamp” 這首詩歌的歌詞中提到“give me oil in my lamp to keep me burning”，古時的油燈是需要油才能發亮；醫療是｢以人為本」的服務，要付出關懷與愛心，如不持續為自己加｢油」，燈便會逐漸變得暗淡，甚至很快便會熄滅。要讓自己的生命持續得到能量，不需假手於人或向外求，可以由關注自己的基本需要開始。

 

對忙碌的都市人而言，時間彷彿是永遠不夠用的，無論是求學時期或投身社會工作，不眠不休地追趕各種｢死線」已成為生活的一部份。疲倦、容易感到煩躁不安，似乎是都市人的通病。縱使如此，我們還是做不到｢狠心」地放下手頭上的事，先好好睡一覺。那打素全人健康持續進修學院(NICHE)會在一些工作坊中，特別安排參加者在午飯後小睡一會，但有部份人還是會｢爭取時間」拿手機出來｢掃」。這可能是大部份人的生活寫照 ─ 人睡在床上，手機、平板電腦等電子產品仍機不離手。

 

神經科學暨心理學家Matthew Walker在他的著作《為什麼要睡覺》(Why We Sleep: The New Science of Sleep and Dreams) 一書中，總結過去數十年對睡眠的研究結果，從科學實證的角度告訴我們要為大腦而睡，因腦中的無數功能是要靠睡眠來修復的。睡少一些並不是無關痛癢的事，睡眠可以讓我們更健康、更聰明、更有生產力和創意等。在一個｢白天的小睡」實驗中，午睡組的學習成果比對應組優勝20%。睡眠可以增加大腦的儲存容量，做夢更是一種夜間治療，可以撫平傷痛、解讀表情。學習愛惜自己，先要讓自己愛上睡眠！

 

人體的構造非常奇妙精密且具規律，大家都知道交感神經系統令我們保持警覺，當受壓力或遇到危險時可以即時作出應變；壓力或危險過後，副交感神經系統便會啟動休息的身體反應和相關的生理改變，令我們可以放鬆、休息。現代人在長期面對各種壓力的情況下，導致交感神經系統的敏感度提升。當我們應該休息時，交感神經卻仍處於作戰狀態，副交感神經就無法運作，令我們不能放鬆、休息。我們要檢視一下自己的生活方式是否需要作出調整或改變，以提升自己的副交感神經活躍度，靜觀(mindfulness) 便是其中一項在多方面已得到很多科學實證的練習。相信大家對靜觀這個名詞並不陌生，或已初嘗不同形式的靜觀，例如：呼吸、步行和進食等，可惜大部份人都缺乏動力持之以恆地練習，以致未能體驗到它對身、心、靈帶來的好處。自我關懷源自覺察，每天抽數分鐘時間，透過持續的練習，覺察自己的思想、情緒和身體反應，以一顆慈悲心如實地接納當下自己的一切。這樣我們就會擁有更大的空間、智慧和自由去作出選擇和行動，遇到令人困擾的人或事，便不再是不由自主地反應(react)，而是適當地回應(respond)。

 

張文亮的《牽一隻蝸牛去散步》，書中主人翁帶着蝸牛去散步，期間體會到慢下來才會發覺從前所忽略的種種，包括聞到花香、感到微風、聽到鳥叫蟲鳴、看到滿天的星斗。關懷自己源於覺察並回應自己的基本需要，這樣，一點一滴的｢油」便會每天滲透你的身體，滋潤你的生命，從而滋潤別人的生命。

 

那打素全人健康持續進修學院(NICHE) 簡介：

那打素全人健康持續進修學院藉舉辦教育與培訓、文化傳承教育活動、研討會及講座、關顧活動、護理專業交流、科研及出版等，以提升身、心、社、靈方面的「全人健康、全人關顧」的理念與實踐。

作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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