【小老闆生意經@iM網欄】做生意開分店 時機很重要

上期本欄提到做生意開分店的利與幣。今期則跟大家分享一個過度開分店而令生意走下坡的例子。

高增長不再為其致命點

連鎖火鍋店海底撈（6862.HK）相信大家都不會感到陌生，其門店遍布大中華及海外多個地方。眾所周知，海底撈是以「服務周到」聞名，部分門店在就餐等位區配備小食、飲料等，甚至為女士提供美甲服務。而在用餐期間，店員不僅會為顧客安排座位，更會為顧客遞上手機保護袋、為長發女士準備頭繩等。惟「服務周到」的賣點是否可常予市場新鮮感？不少人或會覺得一間餐廳「服務周到」只是基本條件，其食物質素才是最重要。

海底撈一向以新增開店方式為業務提供增長動力。可是，因為疫情緣故，不少分店的生意大受打撃，據了解，集團有可能在今年底前暫停營運100至150間虧損門店，佔門店總數的6%至9%，相信此將大幅影響其盈利表現。

集團的生意走下坡，是近這一兩年的事。在疫情出現前，海底撈在內地火鍋餐飲業的風頭可謂一時無兩。當時據弗若斯特沙利文報告顯示，集團的火鍋餐飲業務收入除了在火鍋市場市佔率第一，客流量、翻檯率、人均消費等經營指標方面，均是位居第一。而在疫情出現後，集團減慢了開店步伐，原因是很多新開的店經營能力未如理想，並錄得虧損。集團更為防止競爭對手進入，很多分店簽訂了長年期合約，令虧損情況愈來愈嚴重。

到了疫情緩和後期，集團才選擇暫停營運虧損門店，這個做法是否可以令生意有起色？始終集團原本的賣點是靠新增開店來維持規模，如今高增長不再，相信暫停營運虧損門店對整體經營效率刺激作用不大。而海底撈正是一個過度擴充門店而令生意每下愈況的例子。

逆市擴充成功機會大

雖然疫情導致不少食肆的生意走下坡，惟有些食肆卻選擇逆市擴充，加快開店步伐，去維持盈利增長，深受港人喜愛的譚仔國際(2217.HK)便是其一。譚仔國際早前到港上市，其集資目的之一是為了擴充其門店數目，並選擇香港以外的亞洲地區開設新店。據了解，譚仔已計劃年內在深圳及在新加坡開設門店。目前譚仔在香港共有150間分店，未來3年將增開38間。另有意未來3年在內地開設71間分店。可見集團有決心加快其開店步伐。

事實上，開分店都要講求時機。雖然不知道譚仔未來擴充門店的路難不難行，惟根據歷史經驗，食肆擇在逆市期間擴充，在租金成本較便宜的前期下，對其整體業績有很大的提振作用。加上這類廉價的餐飲，不論是經濟好抑或差的時候，市場需求均很大。只要食材及食物味道維持既定的水準，相信逆市期間加快開店步伐來維持規模這個經營手段，對這類企業仍是有正面作用。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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