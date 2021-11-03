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【長實】ESR收購ARA集團已獲股東大會通過　料年底或明年首季完成交易

股市 22:27 2021/11/03

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ESR收購ARA集團已獲股東大會通過　料年底或明年首季完成交易

ESR （01821） 早前宣布全購長實 （01113） 持股的ARA集團（ARA Asset Management，亞騰資管）100%股權。ESR公布，股東特別大會已通過收購ARA集團的建議，預計將在今年底或2022年首季完成交易。

交易完成後，ARA集團首席執行官林惠璋、長實集團執行董事趙國雄及Rajeev Kannan出任將非執行董事。而且，ESR將成為亞太區最大的房地產資產管理公司和全球第三大上市房地產資產管理公司，合併資產管理規模將達1,310億美元。
 
ESR的新經濟資產管理規模超過500億美元，佔擴大後集團EBITDA的大約80%。

ARA集團負責管理多項長實集團旗下房地產托基金（Reits），包括置富產業信託 （00778） 、泓富產業信託 （00808） 、擁有北京東方廣場的匯賢產業信託 （87001）

相關文章：ESR：收購ARA資產已獲逾半持股的股東支持

【長實】ESR就全購長實多隻REITs管理人ARA集團修訂收購協議　發行代價股份增至逾46億美元

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港股 ESR（01821） 收購 匯賢產業信託（87001） 泓富產業信託（00808） 置富產業信託（00778）

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