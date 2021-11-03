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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】建立長跑輕鬆生活態度 新鮮出爐香港馬拉松冠軍黃啟樂分享

股樓投資 23:17 2021/11/03

分享：

講起今屆渣打香港馬拉松全馬賽事，冠軍黃啟樂在最後五十米超越日本對手城武雅（Shirotake Masashi）成為冠軍一幕，至今仍然歷歷在目。今集我們特別請來阿樂做訪問，讓大家知多些當中的心路歷程及跑步心得，一起體會學習。

阿樂在今年五月在香港田徑系列賽1,500米賽事得到冠軍，而長跑賽事只在10公里曾見過他的身影，所以不少跑開全馬的跑友未必太認識他。阿樂坦言自己完全缺乏馬拉松經驗，一直將全馬放在自己跑步的最後目標，希望打入2028或2032年的奧運。早幾個月見到香港馬拉松表示將會舉行，才心思思報名參加，因為覺得現階段沒有甚麼可以輸，志在吸收經驗。

黃啟樂今年五月仍在香港田徑系列賽得到1,500米首名，轉眼間已成為香港馬拉松冠軍。（圖片來源：Sportsoho Ah Lam）

只得三個月訓練時間　全馬比賽前最長只跑過36公里

香港馬拉松常被譽為地獄賽道，因為上落斜較海外馬多，阿樂開始全馬練習是三個月前，即報名比賽時才開始，而一般全馬比賽準備至少都要四個月，所以阿樂形容準備並不充足，最長一課只有36公里，變相今次比賽每跑多一公里，亦是自己的第一次，而當時長課配速亦比今次實際比賽慢。

訓練期間，阿樂每星期大約跑130公里左右，他表示以專業選手水平而言，應每星期跑160公里或以上，阿樂指考慮到炎熱及傷患因素，加上準備日子不多，所以亦要顧慮自己能否承受得到。由於曾經受過傷，阿樂覺得跑全馬除了要講求耐力，亦要有強勁的體能，每星期的練習都會加上如舉鐵的重量訓練，跑步里數相對較少。所以今次比賽阿樂雖然以冠軍為目標，但信心未真的那麼充足，反而到完成時才覺得比想像中輕鬆，可以用意想不到去形容，因為意想不到自己成為全馬選手，自己在上線一刻到跑步途中，一直都覺得熱血感動。

跑到最後不忘與學生打招呼

如果大家有留意賽事片段，不難發現阿樂在最後數公里看似跑得幾舒服，甚至和途人打招呼，他笑言因為見到支持自己的學生或相識的朋友到現場打氣，而去到最後階段，這些打氣支持十分緊要，所以他盡量都想讓打氣的朋友知道：「我收到你哋的支持，我會繼續衝埋落去！」他指今次比賽心肺或速度上都未去到好盡，反而肌肉反應較大，有一點崩緊的情況。

自從在灣仔海傍開始被日本選手城武雅抛離之後，阿樂表示反而可以將焦點放在自己身上，想想最後如何全力衝刺，反而令自己更輕鬆，更推動到自己。他又指當時從沒有想過放棄，無論如何都會盡自己100%努力去跑好比賽，就算輸或者落後，自己在終點前一樣會這樣衝，因為自己才是最大的對手，希望做到想做的時間，而追過對手是「bonus」。去到最後直路，阿樂一直望著比賽大鐘去衝，加上很多人打氣，當下已經沒有去想哪個部位酸痛或疲累，最終跑出極速「兩分半披」時間。他笑言到自己跑10公里時又未必可以跑到這個速度，但認為自己在讀書時期一直跑中長跑，400米大約51-52秒左右，所以在後勁或有優勢。

去到港島路段最後五公里左右，黃啟樂與日本對手城武雅雙雙帶出。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

黃啟樂在最後50米超越城武雅，成為香港馬拉松冠軍。（圖片來源：渣打香港馬拉松facebook專頁）

以一杯水喻全馬要一步一步不能心急

阿樂形容練習全馬就好像一杯水，「一直訓練就好似倒咗幾多水落去，到比賽時就慢慢倒返出來，唔可以一次過倒太多」，不是一開始定了配速就可以由頭去到尾，而是要邊跑邊留意自己身體每一部位，包括留意呼吸節奏及肌肉感覺，了解哪一部分有酸痛或疲勞情況，以及了解對手的策略，保持冷靜及在能力範圍內去應對。

雖然阿樂今次得到香港馬拉松冠軍，但他表示短期內未必再次挑戰，而今次當是給自己一個突破、經驗和測試，若要再跑全馬，相信要進一步提升自己速度及耐力等，短期內會先著重10公里的訓練，希望10公里時間再快一點，今次只是挑戰2028或2032奧運標準目標一百步的第一步而已。

跑完全馬一星期內宜反思如何跑得更好

至於有甚麼貼士比其他想衝破自己全馬成績的參賽者，阿樂認為要有一個周詳的規劃，例如早半年想定要報哪一場比賽，然後用大約18個星期去準備。他又特別提到很多跑友都會想跟著世界級的跑手訓練計劃去練，但阿樂不建議直接模仿，因為世界級的選手資源及營養飲食等方面都很充足，若在缺乏有關資源而刻意跟著有關練習，就會很易造成過度訓練而受傷，因此建議大家要慢慢根據生活規律去安排自己的全馬訓練課表，多點感受及聆聽自己的身體反應去練習及比賽，注意自己的節奏配速及肌肉情況等，避免受傷。

阿樂又指比賽過後不代表要完全鬆懈，例如跑完全馬後，阿樂在接著幾日亦有保持慢跑練習，思考比賽時有什麼做得不足夠，身體哪部分比較疲累，又或者賽道上哪個位置開始失速等，就可以在下一場比賽做得更好，而這最好在一星期內做，因為往後日子，有關比賽的記憶將會愈來愈模糊。

感動能與女友同上頒獎台最高位

阿樂女友羅映潮Virginia在今次香港馬拉松奪得10公里女子公開組冠軍，阿樂笑言在中學時期已經聽過她的名字，因為當年她是學界新星，代表香港出賽，到真正認識是在大學時期，大家都是同一年入學並加入跑隊，跟同一個教練練習，大家互相打打鬧鬧而漸生情愫，到大學最後一年成為男女朋友。阿樂指畢業後因工作關係，雙方見面時間不多，較多是星期六日在同一個場地進行不同的訓練，但亦會經常一起檢討訓練成果及互相支持。

對於今次比賽成績，阿樂指自己一直很有信心Virginia會勝出，心諗若果和女友一起踏上頒獎台最高位置就會很完美，但之前自己比賽一直未算很順利，最終如願以償，證明一齊努力沒有白費，很感動。

阿樂跑步源於炸雞

阿樂在2011年開始跑步，至今踏入第十年，當年讀書到美國交流，突然很想食大型連鎖快餐店的炸雞，於是問寄宿家庭屋主該快餐店最近在哪，知道在「隔離鎮」後，就嘗試跑過去找找，每一日比前一天跑多些，但跑了兩個星期仍然未找到，後來才知道「隔離鎮」距離住處80多公里，要駕車去才可以，於是就這樣開始發現跑步的樂趣。

阿樂開頭跑步參加比賽以400及800米為主，曾打破沙田及西貢區學界紀錄，亦曾代表香港出戰4x400米及800米賽事，但去到大學開始發現成績停滯不前，甚至失落獎牌，於是曾停下跑步兩個月，思考前路應該怎去行，認為自己未必最鍾意速度，反而可能鍾意長距離，所以開始長跑之路，幸好當年有恩師陳嘉威教導自己，但後來因時間難夾，所以現在就自己做教練，兩年前傷患之後第一場十公里跑出31分52秒，但疫情爆發後未能做出更好成績。

 

阿樂早年跑步以參加400及800米為主，到大學開始展開長跑之路。

兩年前傷患差點要退出運動生涯

兩年多前，阿樂曾因訓練過度令膝蓋軟骨出現磨蝕並出現裂痕，醫生表示這個情況不會逆轉，即不能有好轉機會，曾建議他不要再跑，但阿樂不甘心就這樣結束運動生涯，於是不斷問身邊人的意見，現時他採取的方法是預防這個情況繼續惡化下去，所以較一般跑手做更多重量訓練強化肌肉，變相盡量用肌肉去輔助跑步，減少膝蓋的受力程度，例如今次比賽亦盡量控制到無痛完成。

問到鼓勵其他跑友的金句，阿樂希望大家學識去享受跑步，他講到香港跑步競爭風氣盛行有好有壞，希望大家當作是一個良性競爭而去突破自己，而非單單要比別人快，因為若瘋狂追逐競爭，或會錯失很多風景，或因而不開心及產生負能量，相反放鬆跑步，才更能讓自己認識自己更多，才更學懂享受如何挑戰自己、突破自己。

年初成立跑會推廣長跑同時提攜年青精英

阿樂在今年年初成立跑會Trailblazer，希望能將長跑以專業形象帶給每一個跑會成員，令到他們可以不受傷的情況下建立跑步習慣及生活態度，即使五六十歲才開始跑步亦沒有問題，從而協助他們達成不同跑步目標， 而非只是跑步快人士的專利。阿樂希望藉著跑會的收入，投入青年精英訓練發展，令中學及大專精英可以不用學費投入練習，若未來收入多些，更可以贊助他們的物理治療及營養產品等。阿樂指出很多年青跑手的媒體關注度較少，直至拿獎或破紀錄才會有人留意，因此獲得贊助的機會亦不多。當然這些精英要達至一定的時間標準，以及要擔當比賽配速員幫其他學生衝成績，阿樂亦打算聘請年青跑手擔任助教，希望藉此推動年青跑界的發展。

雖然阿樂與女友羅映潮見面時間不多，但亦會常一起出席跑會活動。（圖片來源：Sportsoho Kitty Chan）

阿樂希望透過跑會，進一步推廣長跑至不同的香港人。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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