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【陽光旅途@iM網欄】廈門首選旅遊點 歐陸風情鼓浪嶼

名人薈萃 23:56 2021/11/04

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廈門是我國最早的經濟特區之一，與深圳、珠海及汕頭一同於1980年成立。由於地理位置比較優越，近年經濟發展越趨繁榮。我由於工作的原因到過廈門幾次，但每次都非常匆忙，空閒的時間不多。不過有一個地方是我必去的。可以這麼說，如果你在廈門只有時間去一個景點，首選一定是鼓浪嶼。

從廈門乘船前往鼓浪嶼

鼓浪嶼是世界文化遺產之一，離廈門不遠的一座海上莊園，在高低起伏的小丘上，滿滿的是保存完好的老洋房，橙紅色的屋頂，錯落有致的散在小島上，像是盛放的花朵般，因此有「海上花園」之稱。並曾被中國國家地理雜誌評為「中國最美的城區」。另外鼓浪嶼和音樂結下了不解之緣，從19世紀中葉開始，西方音樂隨著基督教在鼓浪嶼的發展而傳入，對鼓浪嶼的影響深遠。在長期的薰陶下，使鼓浪嶼今日能培養出大量的傑出音樂家。如周淑安、林俊卿、陳佐煌等。現在鼓浪嶼人的鋼琴擁有率是全中國第一的。大家有興趣的，還可在島上參觀鋼琴博物館和風琴博物館等。

 

由於島上遊客實在太多，我就很喜歡在島上漫無目的地閒逛，避開主要的旅遊路線，往小街小巷去發掘一些安靜一點的地方，找一些由老房子活化而成的茶館或咖啡店坐一下。有些還把以前的古董日用品及傢俬保存下來，活像小型博物館一樣。但這個畢竟是旅遊專欄，總要介紹一下著名的景點。我覺得風琴博物館是不容錯過，首先他所在的八卦樓本身，已經是鼓浪嶼的標誌性建築物。樓頂的紅色大圓拱頂，有點像意大利佛羅倫斯大教堂的圓頂，再融合中式的底座建築，風格獨突。而博物館本身亦收了來自不同國家的管風琴、簧片風琴和口風琴等。其中的鎮館之寶是高達6公尺，由1,350根音管組成，既能用電力又能用人力鼓風的巨型管風琴。除此之外，在附近的三一堂亦是必遊景點。

從古建築活化成為旅館

三一堂

廈門的首選景點是鼓浪嶼，而鼓浪嶼的首選景點，一定是「日光岩」，相傳西元1641年，鄭成功來到這裡，看到這裡的景色勝過日本的日光山，便把原名叫「晃岩」的「晃」字拆開，改稱之為「 日光岩」 。這裡是小島的最高點，可以360度的全景盡收眼底，看到海岸線及那些橙紅色頂的老房子，使我以為自己在歐洲的黑山共和國！景貌非常相似！

 

大家如果時間充裕，還可到海灘走走，吹一下海風，聽一下海浪。愛熱鬧的朋友，可以到龍頭路，這兒有很多小食店，亦有很多賣海鮮的。老實說，我也有在這裏吃海鮮，但味道一般，價錢當然是遊客價，不過一場到來，就對當地做做貢獻吧！而小食方面，覺得也比較原始，覺得還是在廈門的小食街選擇比較多，品質亦較好。沿路一直向碼頭走去，會有很多買一些精緻紀念品的店舖，種類繁多，愛購物的小伙伴，一定有所收穫。

碼頭附近的廣場

鼓浪嶼食品廠歷史悠久

街邊小食非常精緻

活化的茶室內，保存着古董的傢俬

作為一個吃貨怎可錯過

我之前幾次去廈門都是乘坐飛機的，但現在有高鐵連接，希望開關後可以嘗試乘坐高鐵前往！作為一個三天假期的目的地，鼓浪嶼是一個非常好的選擇！

作者_Sunny左文偉簡介：

資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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撰文 : Sunny左文偉

欄名 : 陽光旅途

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