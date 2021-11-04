【比亞迪1211】比亞迪午後曾升8%　10月新能源汽車銷售大增2.5倍、瑞信續看350元

▲ 比亞迪首10個月新能源汽車產量及銷量升逾2倍

比亞迪 （01211） 周三公布10月銷售數據，比亞迪上月新能源汽車產量及銷量錄得8.16萬輛及8.1萬輛，按年均升2.5倍，當中純電動車銷量增1.76倍至4.12萬輛，插電式混合動力車銷量增4.4倍至3.88萬輛。比亞迪今早高開1.8%，午後升幅一度逾8%，最新升逾7%，報314.4元，成交逾30億元。

瑞信指，比亞迪上月銷量符合預期，而只要未來兩個月銷售15.8萬輛，比亞迪就完成全年銷量目標，預計達標難度不高。該行續予比亞迪「跑贏大市」評級，目標價350元。

以首10個月計，比亞迪新能源汽車產量升2.2倍至42.3萬輛，銷量升2.1倍至41.9萬輛。燃油汽車首10個月產量跌30.4%至12.7萬輛，銷量跌32%至12.4萬輛，單月則分別錄得7453輛及8895輛。

整體而言，比亞迪首10個月產量及銷量按年升73.7%及71.2%，錄得55輛及54.3萬輛，上月則分別錄得8.9萬輛及9萬輛。

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