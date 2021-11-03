【新股IPO】遠東宏信3360分拆宏信建設上市 傳本周闖關集資最多5億美元

消息指，遠東宏信（03360）分拆的宏信建設發展計劃將於本周進行上市聆訊，計劃集資3億至5億美元；上市聯席保薦人為華泰國際、花旗、招銀國際及星展。



根據其初步招股文件顯示，宏信建設發展為內地設備運營綜合化服務提供商，主要從事經營租賃、工程技術與平台及其他服務，去年度收入達36.63億元人民幣，按年增長39.7%，年內溢利則按年升29.7%至4.93億元人民幣。

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宏信建設發展於今年4月引入多名投資者，包括徐工集團、中聯重科（01157）、高瓴資本、浙江鼎力機械股份 、臨沂臨工機械、招商銀行（03968）及Terex Corporation等。

遠東宏信目前於公司上市前持股約80.95%。

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記者：張以正