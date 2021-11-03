【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價

多隻大型內銀股包括建設銀行(00939)、農業銀行(01288)、工商銀行(01398)、招商銀行(03968)和中國銀行(03988)先後公布上季業績，即獲各大行們發表最新評級和目標價。

大行予工行最新評級和目標價：

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大行予建行最新評級和目標價：

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花旗表示，雖然交易收入和貸款增長帶動工商銀行第三季撥備前盈利上升，惟該行淨息差及非利息收入表現仍然疲弱，預計季績對工行股價只有中性影響。同期淨息差收窄2點子至2.08％，主要因為資產收益率收縮，管理層預計工行未來淨息差將保持穩定。交易收入按年急升2.6倍至101億人民幣，成為業績亮點。

大行予中行最新評級和目標價：

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大行予農行最新評級和目標價：

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至於建行，花旗指出該行第三季業績受惠交易收益、手續費及佣金收入等方面的增長支持，業績表現穩健，惟季內淨息差受壓。建行撥備前利潤按年增速加快至8.5％，較第二季的5.6％為快，花旗認為可歸功於該行加強在交易收益、手續費及佣金收入，以及貸款等的增長。惟花旗亦指建行是份季績仍含個別負面因素，包括估計該行第三季淨利息收益率，因資產收益偏低而按季下降3基點，以及貸存比率按季上升1點子至81.9％等。

大行予招行最新評級和目標價：

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