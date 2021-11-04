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【逆回購】人行連續兩日500億逆回購 被指月初罕有增量操作

股樓投資 15:58 2021/11/04

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人民銀行連續第2日開展500億元（人民幣，下同）7日期逆回購操作，比11月首兩日的100億元大幅增多。市場人士認為，人行月初罕見加量逆回購，保持流動性合理充裕的意圖再度凸顯。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

一直以來，月初時點的市場流動性總量相對充裕，人行加量操作逆回購的情形並不多見。專家認為，人行加大逆回購投放力度，展現了人行維護流動性合理充裕的姿態，有助於穩定市場預期，保持貨幣市場利率圍繞人行操作利率平穩運行。

【恒大危機】合生創展傳急擴物管 洽購奧園健康55%股權及有意收購雅生活，請按【見下頁

據報道，由於11月中期借貸便利（MLF）及公開市場操作工具到期規模大，疊加繳稅、專項債發行量較多、財政支出等因素影響，有部分市場主體擔憂，國內資金面將受到短期擾動，資金面或將趨緊。

【延伸閱讀】大行點睇：高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股，請按【見下頁

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對此業內人士預計，人行將綜合運用多種貨幣政策工具，滿足金融機構合理資金需求，保持流動性合理充裕，實現平穩過渡。同時，第四季財政政策有望適度發力，接力公開市場操作的續做，有助於穩定市場流動性。

【同場加映】iM Cafe：聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

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記者：林衛

逆回購 中國人民銀行 銀行

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