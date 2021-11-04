【宏觀中國】國常會稱有效實施預調微調 釋放穩增長訊號？

日前，中國國務院總理李克強召開國務院常務會議稱，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。會議又指出，近期國務院對16個省份開展實地督查，下一步要抓好既定政策落實和督察發現問題整改，依法依規問責，增強工作針對性、有效性，保持經濟運行在合理區間，似乎有釋放穩增長的訊號。

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會議上提及，一要切實幫助市場主體紓困解難。對一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業帳款等問題，要采取措施推動解決。面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

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二要努力化解民生堵點痛點，把民生期盼放在心上，解決好督查中發現的有的地方拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等方面民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群眾溫暖過冬，保經濟平穩運行和就業穩定。

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三要規範有效用好政府公共支出。杜絕「面子」工程，注重「裡子」建設，把寶貴的財政資金用在支持市場主體和保障基本民生上。會議要求，力戒形式主義、官僚主義，堅決反對不作為亂作為、「庸政」、「懶政」等行為。對地方實施成效大、企業和群眾歡迎的舉措加以推廣，對地方反映的需要幫助解決的問題，相關部門要研究拿出辦法。

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記者：林衛