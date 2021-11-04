  • 27°C
香港時間 : 20211104日 (四) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀中國】國常會稱有效實施預調微調 釋放穩增長訊號？

股樓投資 15:56 2021/11/04

分享：

日前，中國國務院總理李克強召開國務院常務會議稱，面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。會議又指出，近期國務院對16個省份開展實地督查，下一步要抓好既定政策落實和督察發現問題整改，依法依規問責，增強工作針對性、有效性，保持經濟運行在合理區間，似乎有釋放穩增長的訊號。

【恒大危機】合生創展傳急擴物管 洽購奧園健康55%股權及有意收購雅生活，請按【見下頁

會議上提及，一要切實幫助市場主體紓困解難。對一些地方減稅降費打折扣、大宗商品價格高漲推升成本、拖欠中小微企業帳款等問題，要采取措施推動解決。面對經濟新的下行壓力和市場主體新困難，有效實施預調微調。

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

二要努力化解民生堵點痛點，把民生期盼放在心上，解決好督查中發現的有的地方拖欠義務教育教師工資和醫療、老舊小區改造等方面民生實事沒有辦好辦實問題。回應群眾關切，強化「菜籃子」市長負責制，做好肉蛋菜和其他生活必需品保供穩價工作。採取有效措施保群眾溫暖過冬，保經濟平穩運行和就業穩定。

【延伸閱讀】騰訊 700：騰訊首度發布3款自研晶片 部分已試產，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

三要規範有效用好政府公共支出。杜絕「面子」工程，注重「裡子」建設，把寶貴的財政資金用在支持市場主體和保障基本民生上。會議要求，力戒形式主義、官僚主義，堅決反對不作為亂作為、「庸政」、「懶政」等行為。對地方實施成效大、企業和群眾歡迎的舉措加以推廣，對地方反映的需要幫助解決的問題，相關部門要研究拿出辦法。

【同場加映】iM Cafe：聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

減稅 經濟 中國國務院 李克強 中國

上一篇文章

【逆回購】人行連續兩日500億逆回購 被指月初罕有增量操作

下一篇文章

【恒大危機】傳或再遭恒大減持 恒騰網絡下午急挫一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款