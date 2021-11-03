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【光伏股】光伏股龍頭隆基：美國扣留產品佔美銷量1.59%　保利協鑫(3800)亦捱沽

股市 21:45 2021/11/03

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光伏股急跌的原因曝光，國內光伏組件隆基股份（滬：601012）部份產品遭美國扣關，隆基發公告澄清指，早前美國海關依據暫扣令（WRO）對隆基出口到美國合共40.31MW組件產品進行了扣留，貨物約佔公司上年出口美國銷量的1.59%，目前，公司對美國市場的發貨仍在正常進行，扣令暫未對公司的經營造成重大不利影響。

隆基股份為全球最大的單晶硅光伏產品製造商，日前創103.3元人民幣新高，市值一度逾5000億元人民幣。其他光伏股亦下跌，保利協鑫（03800）跌14.7%，收報2.73元，成交33億元，市場憂慮或預視光伏行情終結。

隆基表示，自2020年下半年開始，公司已建立並完善了應對暫扣令管理措施，包括產品追溯能力及系統建設、外部機構認證、供應商管理等相應措施，公司將積極應對和配合美國海關提供相應的追溯證據，確保公司已被扣留的產品能夠盡早解除限制，隆基表示，公司銷售遍佈全球，不會對美國單一市場產生重大依賴。

隆基澄清，早前有報道傳聞，公司可能會成為美國海關和邊境保護行動的下一個組件製造商，並已被告知其海運貨物預計將在五個港口滯留，預期將會對隆基造成廣泛的影響，隆基對此作出澄清聲明，表示公司自10月28日至11月3日期間，美國海關依據暫扣令對公司出口進行扣留。

相關報道：【業績｜光伏】隆基股份上半年淨利潤增長21.3%　收入按年增74.3%

編輯：曾樂詩

港股 保利協鑫能源（03800） 經濟 隆基股份（滬：601012） 太陽能

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