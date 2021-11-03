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【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團

理財智慧 21:18 2021/11/03

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為慶祝MIRROR 出道三週年，該男團周三（11月3日）於九龍灣國際展貿中心舉行MIRROR Be 3 Party ，與鏡粉一起慶祝，是次麥當勞亦特意安排超過100位員工參與慶祝活動，讓「麥麥耕耘」的團隊可以寓工作於娛樂，一起放下工作前來參與活動，並率先欣賞 MIRROR 首度公開演唱三週年主題曲「All in One」，一起快樂狂歡。

麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 教主Anson Lo、Frankie 及 Jeremy 陪你食炸雞 鏡仔卡背面有咩玄機?，詳見【下一頁

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「非常感謝全體麥當勞員工一直努力不懈，上下一心大力推動數碼化，令麥當勞 App 越來越受顧客歡迎。期望大家繼續努力工作和享受 McFamily與眾不同的尊屬體驗，並感受到我們十分重視和關顧每一位同事。」

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其中三位獲邀出席慶祝活動兼來自前線團隊的員工均表示，十分感謝公司安排其參與今次千載難逢的派對。來自黃埔餐廳的 Katy 表示：「我好開心可以參與今次活動，因為我平日都會聽 MIRROR 的歌，所以可成為第一批現場欣賞其三週年新歌的觀眾，真的十分興奮！無想過可以有機會同 MIRROR 近距離接觸。」

【MIRROR成軍三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候，詳見【下一頁


而大埔昌運餐廳的 Stella 則難掩興奮之情道：「我一向都十分留意 MIRROR，尤其喜歡教主 Anson Lo 和田田『Edan』，連我現就讀中二的女兒亦十分羨慕我今次可以來替MIRROR慶生，所以我亦特別帶了應援物支持他們。」


頌富餐廳的 Eric 則指：「日常餐廳營運的工作十分忙碌，多謝公司今次給我們一個別開生面的體驗來輕鬆娛樂一番，終於有機會親身與萬人迷姜濤見面，又可來到現場打卡影相和獲得全體 MIRROR 成員親筆簽名的合照！」


麥當勞在香港扎根 46 年，擁有逾 245 間分店和 15,000 位員工。品牌一直堅守「以人為本」的精神，時刻從員工角度出發和為員工著想。是次麥當勞透過活動凝聚團隊精神，傳遞開心快樂的正能量，讓員工也能把快樂傳遞給顧客，一起將麥當勞創造成充滿正能量的品牌。

MIRROR仍極受廣告商歡迎 頭50個廣告開支最高品牌 26%都搵鏡仔參與，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

正能量 姜濤 Mirror 九龍灣國際展貿中心 EMax 麥當勞

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