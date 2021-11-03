【數碼港元】金管局：研零售數碼貨幣可行性　重申未決定是否發行數碼港元

▲ 金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正表示，實體港元分別由金管局及商業銀行發行，是國際上少有的例子。（林宇翔攝）

金管局金融科技促進辦公室首席金融科技總監周文正出席金融科技周活動時表示，金管局除正研究央行數碼貨幣在批發層面的應用，亦正研究在零售層面的可行性，但並不代表金管局短期內會推出數碼港元（e-HKD），而是期望在有需要發行時，能夠促進整個流程。

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周文正指，經過反覆研究後，相信研究數碼貨幣在零售層面的可行性時機成熟，但並不代表金管局短期或已決定推出數碼港元，只是「想預先裝備自己」。他續指，由於央行數碼貨幣在零售層面的應用，將會以小額高頻交易為主，因此對系統容量需求更大，必須小心研究。

目前，實體港元分別由政府及商業銀行發行及支持價值。周文正引述金管局白皮書建議，數碼港元應沿用兩級制劃分政府及銀行，意味商業銀行的角色維持不變，只是數碼港元將會由金管局發行，而商業銀行則充當「分配者（distributor）」的角色。

人行穆長春：未就數字人民幣推出訂立時間表

同場以視像形式出席會議的人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數碼人民幣試點計劃推出2年來，已累計開立1.4億個個人電子錢包、1,000萬個企業電子錢包，錄得交易額約620億元人民幣。穆長春重申，官方未有推出數碼人民幣的時間表。

穆長春在會上又指，正式推出數碼人民幣前仍有幾個主要挑戰，包括要發掘使用場景、提升客戶體驗等上客能力建設，而且央行貨幣系統或會成為駭客的攻擊目標，有需要提高保安機制，再者是研究完善的監管制度。

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