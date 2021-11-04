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【Citi Plus】花旗第三季信用卡業務按年增21%　料Citi Plus新客戶三年內增一倍

股市 09:00 2021/11/04

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【Citi Plus】花旗第三季信用卡業務按年增21% 料Citi Plus新客戶三年內增一倍

花旗香港總經理林智剛表示，儘管營運環境極具挑戰，第三季主要業務表現仍然強勁，高端客戶數目按年增長逾21%，同時亦錄得持續穩健的淨新資金流入，第三季信用卡零售業務按年增加21%，新卡客戶數目按年錄得雙位數增長，近84%的活躍客戶都以數碼渠道進行理財，數碼渠道收入比例，按年上升超過 30%，過去五年總數碼渠道收入更增長六倍。

Citi Plus推出以來成績不錯，花旗銀行表示，Citi Plus平均每月新客戶人數按季升超過21%，而客戶平均結餘超過9萬元，比虛擬銀行客戶的平均結餘高出兩倍。

過去數月，由虛擬銀行存入的新資金數目亦有顯著上升，Citi Plus推出後，錄得資金正流入，金額高過虛擬銀行加入市場前，新客戶年齡中位數為32歲，超過六成客戶為35歲以下，有接近六成為學生、白領或專業人士，客戶平均每月的信用卡消費額，比大眾客戶多出35%。

Citi Plus客戶投資方面，有參與投資的客戶，投資股票佔70%，投資基金佔30%，與大眾客戶相比，投資股票佔95%，投資基金佔6%，而至八月，有接近60%的Citi Plus客戶至少完成一個或以上的「Citi利息Booster」任務，現時Citi Plus有八成為新客戶，其餘為現有信用卡客戶，預期Citi Plus新客戶數量會在三年內增加一倍。

「跨境理財通」啟動兩星期，花旗銀行表示，預期將有更多客戶投入開戶，現階段公司專注維持客戶服務，並將於未來幾個月內推出手機債券交易服務，並同步開放理財通客戶使用 。

相關報道：

【跨境理財通】中銀：理財通開戶量佔整體60%　投資理財業務添新動力

【開戶優惠】花旗推Citi Plus「百日大賞」優惠 現金回贈高達6%

【重組業務】花旗冀Citi Plus年底客量破8萬　力拓零售銀行投資額增12%

花旗料新戶口Citi Plus兩年內客戶增一倍

編輯：曾樂詩

虛擬銀行 信用卡 花旗銀行

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花旗據報準備申請設立全資持有中國證券子公司

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