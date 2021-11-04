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【疫市營商】麵包店聘退休酒店餅師主理　ABC Bakery創辦人：酒店產品明顯跑出

商業 12:00 2021/11/04

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民以食為天，疫情爆發期間也總要吃東西，有麵包店便在今年開店。

民以食為天，疫情爆發期間也總要吃東西。主售麵包和糕餅的ABC Bakery，其創辦人之一林英偉（Henry）認為：「疫情期間對食物銷售的影響性暫時較低。」而有危才有機，他便一步步嘗試，在早前租金較相宜的情況下，從第一間至第五間，不斷開舖。

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然而，各區消費模式存有差異，他強調必須注意。「不同地區有不同的客戶層，在揀選產品時要了解清楚。」例如有些是消費區、有些主打上班一族、有是些休閒區。倘若鄰近是高尚住宅區，客戶要求的產品著重品質、休閒甚至是茶點。

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林英偉指，品牌的行政總廚是退休酒店餅師，其他師傅也有有在酒店工作的經驗。即使較新的人入職者，對他們製作麵包糕餅的能力，也有較高要求，並會由曾在酒店工作的師傅考核，入職後也會繼續培訓。

他希望憑着行政總廚的經驗、知識、人脈關係，向客戶提供酒店水準、大眾化的價格的食品。雖然店內有售多款麵包和蛋糕，仍是酒店常見的款式會比較受歡迎，拿破龠、意大利芝士蛋糕最暢銷。經營麵包店後，他才知道拿破龠的切法和其他蛋糕不同，需要在中間開始切，才能夠成功切開。至於麵包方面，健康包、鬆餅、牛角酥等較暢銷。

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記者：馬意文

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