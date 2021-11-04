【疫市開店】ABC Bakery每月吸金數十萬元　1年內連開5店

創業難，在疫情下創業更需要充足的資金、勇氣、智慧和努力。主售麵包和糕餅的ABC Bakery，由3位創辦人合作，以酒店級數的食物作招徠，並成功在今年內開業兼擴張，每間店舖平均每月的營業額達數十萬元。

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ABC Bakery創辦人之一林英偉（Henry）稱，開店之後出現很多挑戰。並笑言，不只要考慮食材的來源，以及食物的味道、品質；如何讓門店感覺門庭若市，並且維持店內的人氣，吸引顧客進內也要思考。例如店外擺設外觀較吸引的麵包；設糕餅櫥櫃，吸引顧客在門外看。相反，若店內客戶較多，店員便會負責夾麵包，幫助疏導人流。

該店於元朗市中心開設首間店舖，其後相繼在屯門、上水、將軍澳和坑口開設新店。林英偉指出，今年最新分店將於12月開張。並笑言︰「有錢不難開店。」但他形容，開店好像「生小朋友」，有錢、有場地又不代表可以繼續。況且，他們管理目前分店已佷忙碌，每日運作又會遇到很多新問題或突發情況，因此未準備下一步擴張。

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他舉例，首間店是街舖，由裝修至營業時間，只要不影響附近居民便可。「即使24小時業主也沒有其他人過問。」惟其後進駐商場，他發現商場有規有矩，從設備至面積，更與營運街舖很不同。

然而，林英偉認為最大難題是揀選舖位，並直言︰「既要有抽氣位，又要有水。」成功解決首個問題，又發現租用商場舖的面積較小。為了維持麵包、糕餅的供應，他們加碼投資，開設中央工場以製作麵包和糕餅，再每日運到門店。除了袋裝麵包可以直接銷售，其他麵包會先製作麵團和形狀，再經店內焗爐加熱，確保新鮮熱辣。這門生意不斷擴大，已先後投資8位數字。

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為了建造一個新的麵包品牌，他們未來會繼續開店，擴大市場份額。但現階段需要先站穩陣腳。並重申，開設麵包糕餅店，最重要食物的品質。「每日都要求分店主管，監測他們（店內）的出品。」倘若不能達到要求，扔掉也不能賣給客人。他舉例，之前試過因天氣潮濕，過去慣用的配方不適合，導致麵包品質不合預期，最後整盤銷毀。而他也會經常在店內接收客人的意見，再與團隊研究，改善味道。

ABC Bakery行政總廚周炳添分享，現時店舖每三至四個月會研究新口味。並按天氣和季節，選擇時令的食材，如生果、芝士等。他續稱︰「因為香港人要求健康」，成品都少甜和少油。

記者：馬意文