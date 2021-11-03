  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】極目生物傳計劃明年在港上市　集資至少15.6億

股樓投資 22:22 2021/11/03

分享：

消息指，中國眼科企業極目生物（Arctic Vision）正與投行接觸，計劃將於  明年來港上市，初步計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。

【MIRROR成軍三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候【見下頁】

極目生物專注於開發具有高商業價值的突破性眼科新藥，佈局如基因治療、罕見病等高科技領域，以解決眼科疾病中尚未滿足的臨床治療需求。據官網顯示，公司目前有7個候選產品管線。

延伸閱讀:【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

    點擊圖片放大
    +6
    +5

據資料顯示，極目生物的股東包括新世界集團（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、香港南豐集團、晨興創投、正心谷資本等。

同場加映：【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

集資 遠東宏信（03360） 港股 IPO

上一篇文章

【大行點睇】一文看盡5大內銀股績後 大行最新評級和目標價

下一篇文章

【新股IPO】遠東宏信3360分拆宏信建設上市 傳本周闖關集資最多5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【監管風暴】因重出一款「絕版」遊戲道具 遊戲商被市監局罰廿萬
【監管風暴】因重出一款「絕版」遊戲道具 遊戲商被市監局罰廿萬
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【都市診療室】多囊卵巢症
【都市診療室】多囊卵巢症
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款