【新股IPO】極目生物傳計劃明年在港上市　集資至少15.6億

消息指，中國眼科企業極目生物（Arctic Vision）正與投行接觸，計劃將於 明年來港上市，初步計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元）。

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極目生物專注於開發具有高商業價值的突破性眼科新藥，佈局如基因治療、罕見病等高科技領域，以解決眼科疾病中尚未滿足的臨床治療需求。據官網顯示，公司目前有7個候選產品管線。

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據資料顯示，極目生物的股東包括新世界集團（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛、香港南豐集團、晨興創投、正心谷資本等。

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記者：張以正