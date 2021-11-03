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調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元

理財智慧 20:01 2021/11/03

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今年移民成了港人的熱話之一，大家身邊總有不少親人朋友移居到外地。據香港首家網上人壽保險 Blue 委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問 598名年齡介乎 20至49歲的香港人，旨在了解他們的儲蓄習慣及導致他們無法儲蓄錢的原因，以及探討港人對移民的預算。

調查發現，港人每月平均儲蓄約 5,000 港元，佔每月薪金約25%。而男士比女士在儲蓄計劃上較為進取，平均每月儲蓄多1,000港元，即6,000港元。

其中有超過4成受訪者有計劃移民，當中近6成 表示將於5年內離開。有超過7成受訪者認為需要至少250萬元或以上預算才適合移民，但以港人每月平均儲蓄5,000港元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。據調查結果，若要在5年內移民，除非港人每月平均儲蓄逾41,000 港元，否則恐要逾41年才能夠將儲蓄達致250萬港元的移民預算目標。

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事實上，香港人的儲蓄壓力很大。根據調查，供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因(37%) ，其次為喜愛花費在吃喝玩樂(30%)和購物(29%)。單身一族均認為喜愛吃喝玩樂、購物及旅行是阻礙儲蓄的三大因素。然而，調查同時顯示近6成已婚及有子女的受訪者(57%)則認為子女教育才是影響儲蓄目標的最大原因。
 
此外，近4成受訪者表示有剩餘資金的時候才會開始儲蓄。而調查結果最有趣的部份是有16%受訪者認為要給父母家用的時候，甚至有14%受訪者覺得開始拍拖的時候才會著手儲蓄。不過，仍然有12%受訪者從沒想過要儲蓄。有此可見，不少港人未能了解儲蓄的重要性，因而沒有具體的個人儲蓄規劃或為自己做好保障。
 

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調查發現，超過7成港人曾因投資而虧損10萬港元以下。因此，即使在低息環境下，依然有5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具，其次為投資股票、基金及債券(17%)、儲蓄保險(11%)，僅得9%選擇銀行定期存款，而且有6%的受訪者會將儲蓄資金存放於家裡。
 
儘管不少受訪者曾試過投資失利，但近8成受訪者仍然以高息回報為選擇儲蓄保險計劃的首要考慮因素，而其餘的4項條件包括，終止保險計劃時仍能取回本金及利息(58%)、可以隨時終止保險計劃而不收取任何收費(52%)、入場本金(47%)，以及靈活年期(45%)。調查反映雖然大部份港人選擇風險較少的儲蓄方法，如低息銀行存款，但仍會考慮高息回報的儲蓄工具，為自己增加財富。
 
有見及此，Blue特別推出WeSave定息儲蓄保S3（高息版），以滿足市民對高息回報但低風險的儲蓄要求。WeSave定息儲蓄保S3（高息版）設有限時限量優惠，計劃提供三大特點：1.    高息回報：5年保障期內均享保證回報，5年期滿時保證平均派息率更高達3%p.a.*。
2.      自訂目標：保費金額由8,000美元至1,000,000美元，讓客戶靈活地規劃儲蓄目標。
3.      靈活年期：客戶可以隨時提取本金及保證回報，而不會被收取任何費用。
 
*「保證平均派息率高達3% p.a.」是指在保單於五年期滿時的每年平均保證派息率。
以上產品及優惠均受其條款及細則約束。

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記者：陳詠妍

 

香港 定期存款 儲蓄保險 移民

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