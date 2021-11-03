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【地皮開標】恒地508億奪中環新海濱地王　創本港歷來最貴地皮紀錄

股樓投資 19:14 2021/11/03

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發展局公布，中環新海濱3號用地由恒地（00012）以508億元投得，每平方呎樓面地價達31,462元。值得留意的是，項目早前透過「雙信封制」方式招標，入標財團須作出「價格」及「非價格」兩類建議，以綜合考慮設計和地價因素，經由標書評審委員會評分後批出地皮。

發展局指，是次「雙信封制」的價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔百分之五十。中標的國基發展有限公司（母公司為恒地）的價格建議和非價格建議的得分均是最高，總分共得100分（在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取滿分 ）。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准。有關標書的標價為508億元。

發展局補充，是次招標共接獲6份標書，其中4份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本要求。換而言之，有兩份標書（包括中標者在內 ）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。

中標的設計方案建議興建3座建築物，當中，最接近海濱的建築物將作多用途，另外兩座擬作辦公室。建築物之間將預留間距，提供多條通風廊及都市窗戶，為發展項目帶來自然通風及自然光。項目將設公眾休憩空間，面積超過招標文件所要求的最少2.5萬平方米。設計方案亦會提供一條行人通道，由港鐵中環站接駁至發展項目。

延伸閱讀︰KENNEDY 38示範單位曝光 一房廁所設雙門 客廁/套廁隨意揀【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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