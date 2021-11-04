【ESG】亞開行計劃與投資者合作收購並關閉燃煤電廠

亞洲開發銀行（亞開行）計劃與投資者合作收購並關閉燃煤電廠。外電報道，亞開行正在募集新基金，該基金將用於收購燃煤電廠後關閉它們，為能源轉型採取新方法。亞行高級能源專家David Elzinga表示，計劃旨在關閉印尼、菲律賓和越南的煤炭工廠，預料耗資金額介乎300億至600億美元（約港幣2430億至4680億）之間。

亞開行表示，目前正在啟動名為能源轉型機制的減碳計劃，將設25億至35億美元試點基金，重點購買印尼、菲律賓和越南的煤炭工廠，關閉這三個國家50%的燃煤電廠，加速煤炭廠退休進程。

擴大投資者範圍 縮短燃煤電廠壽命

計劃將透過和其他資金合作達成，合作對象包括政府、慈善機構和私人投資者，以獲得低成本貸款來購買公用事業，工廠將繼續運營至償還貸款，然後才會關閉。David Elzinga表示，希望能擴大投資者的範圍，並融合不同的融資，創造一個非常低的平均資金成本，他預計，在這種模式下，運營壽命還剩20年的燃煤電廠可能會提前6到8年關閉。

除了購買燃煤電廠外，計劃還將使用鼓勵措施支付某些運營商提前退休的費用，並在適當的情況下建設可再生能源項目。

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編輯：曾樂詩