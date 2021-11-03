▲ 【可持續發展】晉達：撤資無法應對氣候危機 必須將重點在淨零排放的長期轉型計劃

晉達資產管理創辦人及行政總裁杜漢誠表示，必須把重點投放於國家和公司在2050年前實現淨零排放的長期轉型計劃上，而不是短期的減排，而且必須要求資產擁有者訂立明確的轉型計劃，同時需要適當考慮每個國家所身處的情境、其為世界共同淨零碳排放目標做出貢獻的潛力，以及具體的轉型道路。

杜漢誠指，資產配置者應該將資金投入轉型融資之中，無論是專屬配置，或者是衡量和監控核心投資組合氣候目標的方式，而且必須發展具備完整性及框架的適當工具，以確保轉型的承諾不是漂綠。

他又稱，許多投資者只專注於減少自身匯報的碳排放，或是減少「投資組合的碳排放」，過度短視地專注於「潔淨的投資組合」，並且只挑選能夠綠化投資組合的投資而非提倡真實世界的減碳，並不會帶來應對氣候危機所需的轉變。

不少投資者選擇避開高污染投資項目，杜漢誠認為，撤資是不負責任的，且單純表明對氣候危機缺乏了解或是透明度，因撤資並無法應對氣候危機，只會使其更加惡化。

現時新興市場如今佔全球年度排放量的三分之二以上，而經合組織成員國 （OECD） 佔歷史累積排放量的五分之三；按人均計算，這是世界其他地區的七倍，如果「購買已發展市場、出售新興市場」的趨勢確立，新興市場可能會在每年需要額外2.5萬億美元為其能源轉型提供資金的時候，以填補投資資本缺口。

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