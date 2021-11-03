【元宇宙】微軟進軍元宇宙　員工可在虛擬世界開會

繼Facebook（FB）宣佈改名為「Meta」並發展元宇宙（metaverse）後，多間企業亦相繼宣佈會加入元宇宙領域。微軟（MSFT）在周二（2日）宣佈，推出結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術的新版視像會議軟件「Mesh for Microsoft Teams」。

微軟在Ignite 2021大會上表示，預計明年上半年會推出「Mesh for Microsoft Teams」，讓用戶在虛擬世界進行綫上會議。用家可使用虛擬人像露臉，利用人工智能（AI）模擬個人動作及手勢參與互動甚至進行簡報。

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微軟計劃通過使用鏡頭追踪用戶面部和動作，來製作虛擬人像。若用戶使用帶有更多麥克風、鏡頭以及傳感器的設備（如 HoloLens 2）時，效果會變得更好。

除此之外，「Mesh for Microsoft Teams」還會提供沉浸式體驗，可以令用戶創建一個定制的會議空間，可與現實中的辦公室相似，更可以複製辦公室的茶水間，讓用戶恍如置身現實世界。

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責任編輯：黃苑筠