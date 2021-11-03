  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】微軟進軍元宇宙　員工可在虛擬世界開會

股樓投資 19:57 2021/11/03

分享：

繼Facebook（FB）宣佈改名為「Meta」並發展元宇宙（metaverse）後，多間企業亦相繼宣佈會加入元宇宙領域。微軟（MSFT）在周二（2日）宣佈，推出結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術的新版視像會議軟件「Mesh for Microsoft Teams」。

微軟在Ignite 2021大會上表示，預計明年上半年會推出「Mesh for Microsoft Teams」，讓用戶在虛擬世界進行綫上會議。用家可使用虛擬人像露臉，利用人工智能（AI）模擬個人動作及手勢參與互動甚至進行簡報。

【元宇宙】元宇宙成全球熱話 中移動提出發展計劃藍圖　【下一頁

微軟計劃通過使用鏡頭追踪用戶面部和動作，來製作虛擬人像。若用戶使用帶有更多麥克風、鏡頭以及傳感器的設備（如 HoloLens 2）時，效果會變得更好。

除此之外，「Mesh for Microsoft Teams」還會提供沉浸式體驗，可以令用戶創建一個定制的會議空間，可與現實中的辦公室相似，更可以複製辦公室的茶水間，讓用戶恍如置身現實世界。

 

【延伸閱讀】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股　【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

同場加映：【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

元宇宙 Meta Microsoft 人工智能 VR AR 軟件

上一篇文章

調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元

下一篇文章

KENNEDY 38示範單位曝光　一房廁所設雙門　客廁/套廁隨意揀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款