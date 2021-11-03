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【Notebook銷量】本年第3季全球筆記型電腦銷量升8%　蘋果MacBook系列出貨量達650萬部

科技 19:30 2021/11/03

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有調查數據顯示，在本年第3季度，全球筆記型電腦總銷量達到6,680萬部，較去年上升8%。

在宅經濟帶動下，全球消費者對於筆記型電腦設備的需求持續上升。最近有調查數據顯示，本年第3季度，全球筆記型電腦總銷量達到6,680萬部，較去年上升8%，當中聯想（Lenovo）以 1,530萬部的出貨量，連續第4季度居於銷售榜榜首。

＜＜【手提電腦】微軟Surface Go 3攻港　最平僅售$3,188

＜＜【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機　發布Android 12L作業系統

市場調研機構Strategy Analytics最新報告指，全球筆記型電腦銷量持續增加。Lenovo於今年第3季度全球出貨量為1,530萬部，較去年上升5%。排名第2的惠普（HP）出貨量為1,430萬部，其次為Dell品牌，出貨量達到1,220萬部。此外，蘋果（Apple）MacBook系列的市場表現亮眼，全球共出貨650萬部，較去年增長10%，主要由MacBook Air推動其出貨量。

報告認為，去年Apple推出搭載M1芯片的MacBook Pro、MacBook Air產品，進一步提升處理效能，再加上教育價等折扣優惠，對於消費者而言具有不少吸引力。數據也指出，在本年第3季，Apple已晉身為全球第4大筆記型電腦廠商，佔據約一成市佔率。

責任編輯：李寶如

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