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供應緊張致港口貨櫃積壓 美國賊仔趁機偷2類產品

環球社會熱點 09:30 2021/11/03

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全球供應鏈依然受壓，美國一眾港口正努力解決貨櫃積壓問題，但未料情況竟吸引盜賊到訪。有美國媒體報道，洛杉磯軌道上散落數千個盒子，似乎是被人從貨櫃上拋下。有保安公司表示，盜賊主要目標是電子產品和家庭用品，並預料盜竊情況將會持續。

拜登擬部署國民警衛隊 紓緩美國供應鏈危機 【下一頁】

美國全國廣播公司報道，洛杉磯的火車軌道一帶，散落數以千計盒子，報道指盒子似乎被人從聯合太平洋鐵路公司拖運的貨櫃上拋下。報道指，有貨櫃的櫃門被打開。

負責運送港口積壓貨櫃的聯合太平洋鐵路公司（Union Pacific）發聲明，證實盜竊事件發生，並指正在與當地執法部門合作，公司旗下警察部隊未有回覆查詢。港口發言人接受訪問表示，港口所有貨櫃都是安全的。

美國供應鏈問題致貨櫃積壓 意外帶動一行業？ 【下一頁】

保安公司CargoNet表示，盜賊主要目標是電子產品和家庭用品，預料情況仍會持續。按地方而言，美國加州最受盜賊歡迎，其次則是德州和佛羅里達州。

今年1月至9月期間，已有約價值4,500萬美元（約3.5億港元）貨物失竊，去年全年則有近6,800萬美元（約5.3億港元），2019年全年則有4,900萬美元（約3.8億港元）。

旅行者保險（Travelers Companies）犯罪和盜竊專家康奈爾（Scott Cornell）表示，整體而言，供應鏈愈是滯後，碼頭積壓的貨物就愈多，賊人便有更大可乘之機。

責任編輯：李俊儀

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