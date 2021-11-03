【新股IPO】Keep、Soul及酷家樂擬由美國轉為香港IPO

▲ Keep、Soul及酷家樂擬由美國轉為香港IPO

外電引述消息指，社交運動APP「Keep」、社交APP 「Soul」和室內設計軟件「酷家樂」考慮將上市地點由美國改為香港。據指，Keep、Soul及酷家樂就相關事宜仍在討論中，未有最終決定。

傳中國監管機構建議滴滴、滿幫、看準網赴港上市，看【下一頁】

自中國當局宣布加強境外上市審查，以及要求上市前對企業的數據進行審查後，中資公司赴美上市絕跡。

日本軟銀和騰訊 （00700） 有份投資的Keep原本傳出到美國上市集資約5億美元，但後來擱置。報道指，Keep考慮到在美國上市的路綫變得困難，故考慮轉為香港上市。據指，公司本於5月秘密地向美國SEC提交上市申請。

至於「Soul」，母企Soulgate於6月暫停美國上市計劃。騰訊有份投資的Soulgate原本計劃發售1320萬股ADS，每股介乎13至15美元，集資最多1.98億美元。消息指，Soulgate正與顧問討論在香港上市的可能。

酷家樂由群核科技擁有，公司本於6月向美國SEC遞交招股書，計劃以「KOOL」到納斯達克掛牌。

Keep、Soul拒絕評論，酷家樂則未有回覆。

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