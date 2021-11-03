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【有相睇】鍾情南豐新邨　遇著業主誠意減價　漏夜拍板落訂　890萬入市

股樓投資 18:51 2021/11/03

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打算租轉買時遇著心水屋苑有業主減價放盤，買家不多不少都會覺得自己「執到寶」，進而加快入市決定。利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨12座高層D室單，實用面積約516平方呎，採三房間隔，外望園景。單位業主原叫價930萬元，經議價後減價40萬元或約4.3%，近日以890萬元獲承接，折合實用面積呎價約17,248元。

吳玉蘭補充，買家原為同區租客，已睇樓多時，鍾情南豐新邨間格四正實用及喜愛東南方位，見業主有誠意賣樓，願意肯減價，減幅更達逾4%，隨即漏夜落訂，購入單位自用。

單位圖片

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據悉，原業主於2012年12月，以約588.8萬元購入上述單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約301.2萬元，物業升值約51%。另外，屋苑10月累錄6宗二手成交個案，現時有108個單位放售，叫價由648萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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私人屋苑 南豐新邨 利嘉閣 鰂魚涌

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