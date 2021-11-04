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英國平均樓價首破265萬 印花稅假期結束需求仍強勁

環球經濟金融 08:05 2021/11/04

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英國印花稅假期雖然於9月底結束，但樓市需求仍然維持強勁。英國上月平均樓價首度突破25萬英鎊（約265萬港元），按月微升0.7%，自疫情以來更上升超過3萬英鎊（約32萬港元）。

【BNO移民英國】平均樓價按年升27萬 倫敦升破頂 【下一頁】

英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

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全英房屋按揭貸款協會（Nationwide）公布10月英國樓市數據，平均樓價創新高，為機構進行同類調查以來首次突破25萬英鎊。

Nationwide指出，英國平均樓價10月按月升0.7%，較9月時0.2%的升幅高0.5個百分點，按年升幅也達到9.9%。

英國10大樓價最難負擔城市（排名由低至高）

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據悉，英國9月共錄得72,645份抵押貸款申請，較2019年同期高逾1成，反映樓市需求仍維持強勁。

【BNO移民英國】1.1萬街道平均樓價逾百萬英鎊 倫敦最多 【下一頁】

Nationwide首席經濟學家加德納（Robert Gardner）表示，再加上市場供不應求，也是樓價上升仍維持強勁需求的原因。

但加德納表示樓市前景仍未明，未能確定樓價於未來幾個月能否維持升勢，要取決於利率、消費者信心、政府疫情經濟支援計劃結束後的就業水平等因素。

他預計如勞動力市場保持彈性，未來幾個月的樓市交投會維持活躍狀態，但警告加息或會導致市場降溫。

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責任編輯：鄭錦玲

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