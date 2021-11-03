▲ 【移民預算】Blue調查：近6成受訪者擬五年內移民 月儲多少才能符合移民預算？

網上人壽保險Blue行發布「港人儲蓄習慣調查」，調查發現超過4成受訪者有計劃移民，當中近6成表示將於5年內離開，超過7成受訪者認為需要至少250萬元或以上預算才適合移民，但以港人每月平均儲蓄5,000元計算，5年後的總儲蓄只有30萬元，與移民預算目標相距甚遠。

第二季「永久離港」提取MPF金額倍增至21億【下一頁】

調查結果顯示，現時港人每月平均儲蓄約5,000 元，佔每月薪金約25%，男士比女士在儲蓄計劃上較為進取，平均每月儲蓄多1,000元，即6,000元。「若要在5年內移民，除非港人每月平均儲蓄逾41,000元，否則恐要逾41年才能夠將儲蓄達致250萬元的移民預算目標。」

4成受訪者指有剩餘資金才儲蓄

調查指，供樓或租樓是導致難以儲蓄的主要原因（37%），其次為喜愛花費在吃喝玩樂（30%）和購物（29%）。單身一族均認為喜愛吃喝玩樂、購物及旅行是阻礙儲蓄的三大因素。調查同時顯示，近6成已婚及有子女的受訪者（57%）則認為子女教育才是影響儲蓄目標的最大原因。

澳元定存息最高11厘，詳見【下一頁】

近4成受訪者表示有剩餘資金的時候才會開始儲蓄，另有16%受訪者認為要給父母家用的時候，甚至有14%受訪者覺得開始拍拖的時候才會著手儲蓄，沒想過要儲蓄的亦有12%。

5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具

調查又指，超過7成港人曾因投資而虧損10萬港元以下，並有5成受訪者會選擇銀行存款為儲蓄工具，其次為投資股票、基金及債券（17%）、儲蓄保險（11%），僅得9%選擇銀行定期存款，而且有6%的受訪者會將儲蓄資金存放於家裡。

Blue委託生活易於今年10月進行一項「港人儲蓄習慣調查」，透過網上問卷訪問598名年齡介乎20至49歲的香港人，旨在了解他們的儲蓄習慣及導致他們無法儲蓄錢的原因，以及探討港人對移民的預算。

相關文章：【中港通關】余偉文：不擔心移民潮致人才不足 金融業要為通關作出某程度犧牲及容忍

相關文章：【本港樓市】花旗：移民盤負面效應逐步顯現「買樓等一等」 未來4個月樓價料跌3%至4%（附最新股息預測）