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【iM Cafe】聯儲局收水在即 港股二萬五部署？

iMTV＋ 18:38 2021/11/03

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00:50 體育股、科技股、本地地產股及內房股表現不錯
01:42 聯儲局收水在即
09:00 10月開始港股表現麻麻
10:23 各銀行預計港股表現
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