  • 25°C
香港時間 : 20211103日 (三) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【示範單位】MONACO ONE開價在即　三房單位522呎連裝修賣

股樓投資 19:15 2021/11/03

分享：

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO ONE開放三房示範單位。單位參考2B座28樓B室搭建，實用面積522平方呎，三房間隔，為連傢俬裝修無改動設計。會德豐地產常務董事黃光耀強調，項目最快明天（4日）開價，首張價單涉及不少於99伙，將於周末正式對外開放示範單位。 

與傳統三房單位不同，單位採用開放式廚房設計，設於大門右方。開放式廚房設有L形工作枱、廚櫃，而且家電爐具齊備。值得留意的是，設計師以海洋為全屋設計主題，其中客飯廳牆身設有貝殼紋理，配搭深藍色梳化。整體而言，客飯廳間隔四正，外連露台，加強採光及通風。 

    點擊圖片放大
    +6
    +5

三間睡房與客飯廳同向，設落地大窗，除了有助採光通風，亦方便住戶飽覽戶外景致。其中一間睡房面積較細，設計師將其改建成書房，並在牆身加上鏡面，增加空間感。另一間睡房較對較大，間隔實用，易擺放寢具。雖然主人房並非套房設計，但空間感十足，放置雙人床後 ，即可三邊落床，而且外連工作平台，有助採光通風。浴室置有浴缸，但不設窗，即俗稱「黑廁」設計。 

同場加映  【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

啟德 私人屋苑 MONACO ONE 會德豐地產

上一篇文章

【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ

下一篇文章

【地皮開標】恒地508億奪中環新海濱地王　創本港歷來最貴地皮紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款