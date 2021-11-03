【示範單位】MONACO ONE開價在即　三房單位522呎連裝修賣

會德豐地產旗下啟德新盤MONACO ONE開放三房示範單位。單位參考2B座28樓B室搭建，實用面積522平方呎，三房間隔，為連傢俬裝修無改動設計。會德豐地產常務董事黃光耀強調，項目最快明天（4日）開價，首張價單涉及不少於99伙，將於周末正式對外開放示範單位。

與傳統三房單位不同，單位採用開放式廚房設計，設於大門右方。開放式廚房設有L形工作枱、廚櫃，而且家電爐具齊備。值得留意的是，設計師以海洋為全屋設計主題，其中客飯廳牆身設有貝殼紋理，配搭深藍色梳化。整體而言，客飯廳間隔四正，外連露台，加強採光及通風。

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三間睡房與客飯廳同向，設落地大窗，除了有助採光通風，亦方便住戶飽覽戶外景致。其中一間睡房面積較細，設計師將其改建成書房，並在牆身加上鏡面，增加空間感。另一間睡房較對較大，間隔實用，易擺放寢具。雖然主人房並非套房設計，但空間感十足，放置雙人床後 ，即可三邊落床，而且外連工作平台，有助採光通風。浴室置有浴缸，但不設窗，即俗稱「黑廁」設計。

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